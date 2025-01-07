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العثور على مقبرة أثرية لأشهر أطباء الفراعنة القدماء (صور)

منوعات
2025-01-07 | 14:13
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العثور على مقبرة أثرية لأشهر أطباء الفراعنة القدماء (صور)
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العثور على مقبرة أثرية لأشهر أطباء الفراعنة القدماء (صور)

أعلنت بعثة الآثار الفرنسية السويسرية عن اكتشاف مقبرة طبيب ملكي تعود إلى عصر الدولة القديمة، من عهد الملك بيبي الثاني في منطقة سقارة جنوب القاهرة وتحتوي على مصطبة من الطوب اللبن مزينة بنقوش ورسومات متميزة.

وقال بيان وزارة السياحة والآثار المصرية إن المقبرة تعود للطبيب "تيتي نب فو"، الذي شغل مناصب رفيعة في البلاط الملكي، منها "كبير أطباء القصر" و"كاهن الإلهة سركت".

وأضاف البيان أن الطبيب كان أيضًا متخصصًا في علاج اللدغات السامة وأطباء الأسنان ومدير النباتات الطبية.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الاكتشاف يكشف عن جوانب جديدة من الحياة اليومية في عصر الدولة القديمة.

وأوضح رئيس البعثة الأثرية، الدكتور فليب كولمبير، أن المصطبة تعرضت للسرقة في عصور سابقة، لكن الجدران ظلت سليمة وتحمل نقوشًا ملونة رائعة. وشملت النقوش بابًا وهميًا ملونًا وصورًا للأثاث الجنائزي، بالإضافة إلى قائمة بأسماء القرابين.

تم أيضًا العثور على سقف المقبرة المصنوع لتقليد أحجار الجرانيت والمطلي باللون الأحمر، مع نقش يحمل اسم وألقاب صاحب المقبرة.

 
 
 
 

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