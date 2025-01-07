بعد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "شنغن"... كلب ضال أول من يعبر الحدود! (فيديو)

في حدث تاريخي على الحدود بين بلغاريا ورومانيا، شهد المسؤولون لحظة فارقة في تاريخ التنقل الأوروبي بعد انضمام البلدين إلى منطقة "شنغن"، مما أتاح لأول مرة عبورًا حرًا بينهما دون عمليات تفتيش حدودية.

وبينما كانت الأنظار تتجه نحو كبار الشخصيات والمركبات التي قد تُمثل الافتتاح الرسمي، جاء العبور الأول بشكل غير متوقع.

فقد كان كلب ضال هو أول من عبر الحدود بعد رفع نقاط التفتيش، ليصبح رمزًا لحركة الحدود المفتوحة بين البلدين.

الكلب، الذي بدا غير مدرك للضجة التي أُثيرت حوله، ركض عبر الحدود وسط تصفيق وهتافات المسؤولين الذين تجمعوا للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وتم توثيق هذه اللحظة في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية، حيث انتشر على موقع X (تويتر سابقا) ليحصد آلاف المشاهدات والتعليقات من المستخدمين الذين عبروا عن إعجابهم بتلك اللحظة العفوية التي أظهرت جانبًا آخر من هذا التغيير الهام في السياسة الأوروبية.