أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في بريطانيا... مبيعات قياسية للأعمال الموسيقية عام 2024 وتايلور سويفت في الصدارة!
منوعات
2025-01-09 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في بريطانيا... مبيعات قياسية للأعمال الموسيقية عام 2024 وتايلور سويفت في الصدارة!
في بريطانيا... مبيعات قياسية للأعمال الموسيقية عام 2024 وتايلور سويفت في الصدارة!
بلغ إنفاق البريطانيين على التسجيلات الموسيقية في 2024 مستوى غير مسبوق، وذلك وفق أرقام أصدرتها منظمة متخصصة في القطاع يوم أمس الأربعاء، في نتائج عززتها خصوصا مبيعات ألبوم النجمة الأميركية تايلور سويفت.
وناهز الإنفاق على مشتريات الموسيقى (التي تشمل الاشتراكات في منصات البث التدفقي الموسيقي) 2,4 مليار جنيه استرليني (2,96 مليار دولار) في المملكة المتحدة العام الماضي، متجاوزا بنحو 8 في المئة الرقم القياسي السابق لعام 2001، في فترة كانت الأقراص المدمجة النسق الأكثر انتشارا.
وأشارت جمعية تجار التجزئة الترفيهية (ERA) في بيان إلى أن استهلاك الموسيقى وصل إلى ما يعادل 201,4 مليون ألبوم للعام بأكمله، وهو أعلى مستوى خلال 20 عاما، ويمثل البث التدفقي وحده "ما يعادل 178 مليون ألبوم".
ورأت المديرة العامة لجمعية ERA كيم بايلي أن هذه الأرقام تمثل "تتويجا مذهلا لعودة الزخم إلى قطاع الموسيقى، الذي شهدت مبيعاته ارتفاعا بأكثر من الضعف منذ أدنى مستوياتها في عام 2013"، مع انتعاش أعقب عقودا من القرصنة.
وشهدت خدمات مثل "سبوتيفاي" و"ديزر" و"آبل ميوزيك" زيادة في إيراداتها من بث الموسيقى بنسبة 7,8 في المئة العام الماضي، إلى أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني، بينما قفزت مبيعات ألبومات الفينيل، التي تشهد عصرا ذهبيا جديدا منذ سنوات، بنسبة 10,5 في المئة إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه.
وكان الألبوم الأكثر مبيعا للعام 2024 في المملكة المتحدة هو The Tortured Poets Department لنجمة البوب تايلور سويفت، مع ما يقرب من 784 ألف نسخة. وقد أنهت في مدينة فانكوفر الكندية الشهر الماضي جولتها العالمية "إيراس"، وهي أكثر جولة دراً للإيرادات في التاريخ.
المصدر: فرانس برس
منوعات
بريطانيا...
مبيعات
قياسية
للأعمال
الموسيقية
وتايلور
سويفت
الصدارة!
التالي
دخلت في غيبوبة وأصيبت بسكتة قلبية... وفاة مراهقة بطريقة مأساوية والسبب: البقلاوة؟!
دراسة: ربع الكائنات البرية في المياه العذبة مهدد بالانقراض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-12-08
بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا
فنّ
2024-12-08
بعد محطات عالمية وإيرادات قياسية... تايلور سويفت تختتم جولة "إيراس" في كندا
0
صحة وتغذية
2025-01-07
الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟
صحة وتغذية
2025-01-07
الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟
0
أخبار لبنان
2025-01-07
كركي: إفتتحنا العام 2025 بـ27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة
أخبار لبنان
2025-01-07
كركي: إفتتحنا العام 2025 بـ27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03
في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03
في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:30
دخلت في غيبوبة وأصيبت بسكتة قلبية... وفاة مراهقة بطريقة مأساوية والسبب: البقلاوة؟!
منوعات
07:30
دخلت في غيبوبة وأصيبت بسكتة قلبية... وفاة مراهقة بطريقة مأساوية والسبب: البقلاوة؟!
0
منوعات
06:05
دراسة: ربع الكائنات البرية في المياه العذبة مهدد بالانقراض
منوعات
06:05
دراسة: ربع الكائنات البرية في المياه العذبة مهدد بالانقراض
0
منوعات
13:44
المتحف الوطني في دمشق يعيد فتح أبوابه للمرة الأولى منذ سقوط النظام
منوعات
13:44
المتحف الوطني في دمشق يعيد فتح أبوابه للمرة الأولى منذ سقوط النظام
0
منوعات
2025-01-07
صيادو خنازير برية في الصين يتحولون إلى نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما يفعلونه يوميا!
منوعات
2025-01-07
صيادو خنازير برية في الصين يتحولون إلى نجوم على مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما يفعلونه يوميا!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:57
سامي الجميل لبري: نحنا منسمع منك ومنحفظ ... والردّ يأتي: "قوية منك يا سامي"
أخبار لبنان
04:57
سامي الجميل لبري: نحنا منسمع منك ومنحفظ ... والردّ يأتي: "قوية منك يا سامي"
0
آخر الأخبار
09:16
عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)
آخر الأخبار
09:16
عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)
0
أخبار لبنان
06:57
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
أخبار لبنان
06:57
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
0
آخر الأخبار
05:47
ميشال معوض للـLBCI: هناك إلتفاف واسع حول اسم العماد جوزيف عون ويجب وقف المكابرة والذهاب الى خيار الدولة والشراكة والانفتاح ونريد رئيسا لا يكون رماديا ولا ضعيفا
آخر الأخبار
05:47
ميشال معوض للـLBCI: هناك إلتفاف واسع حول اسم العماد جوزيف عون ويجب وقف المكابرة والذهاب الى خيار الدولة والشراكة والانفتاح ونريد رئيسا لا يكون رماديا ولا ضعيفا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
جوزيف عون: سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"
أخبار لبنان
08:20
جوزيف عون: سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"
0
آخر الأخبار
07:19
لحظة دخول زوجة قائد الجيش الى المجلس النيابي (فيديو)
آخر الأخبار
07:19
لحظة دخول زوجة قائد الجيش الى المجلس النيابي (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:57
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
أخبار لبنان
06:57
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
0
أخبار لبنان
04:05
التحضيرات في قصر بعبدا قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية (فيديو)
أخبار لبنان
04:05
التحضيرات في قصر بعبدا قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية (فيديو)
0
خبر عاجل
03:44
وصول ميقاتي ولودريان الى مجلس النواب
خبر عاجل
03:44
وصول ميقاتي ولودريان الى مجلس النواب
0
آخر الأخبار
03:18
النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"
آخر الأخبار
03:18
النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"
0
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
0
آخر الأخبار
03:05
النائب الان عون للـLBCI: سأصوّت لقائد الجيش والتوافق حول اسمه يكتمل
آخر الأخبار
03:05
النائب الان عون للـLBCI: سأصوّت لقائد الجيش والتوافق حول اسمه يكتمل
0
آخر الأخبار
02:57
نجاة صليبا للـLBCI: اليوم في رئيس وبلشنا نعمّر وخلص الدمار
آخر الأخبار
02:57
نجاة صليبا للـLBCI: اليوم في رئيس وبلشنا نعمّر وخلص الدمار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:43
هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...
خبر عاجل
14:43
هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...
2
أخبار لبنان
10:52
حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..
أخبار لبنان
10:52
حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..
3
أخبار لبنان
05:35
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
أخبار لبنان
05:35
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
4
أخبار لبنان
06:00
مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
06:00
مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل
5
أخبار لبنان
03:48
حتى الساعة..اليكم آخر الارقام الرئاسيّة
أخبار لبنان
03:48
حتى الساعة..اليكم آخر الارقام الرئاسيّة
6
أخبار لبنان
10:23
فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش
أخبار لبنان
10:23
فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش
7
خبر عاجل
02:49
بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية
خبر عاجل
02:49
بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية
8
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More