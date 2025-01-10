أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عرض نسخة نابوليون من القانون المدني الفرنسي للبيع في مزاد وهذه التفاصيل!

منوعات
2025-01-10 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عرض نسخة نابوليون من القانون المدني الفرنسي للبيع في مزاد وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عرض نسخة نابوليون من القانون المدني الفرنسي للبيع في مزاد وهذه التفاصيل!

عرض نسخة نابوليون من القانون المدني الفرنسي للبيع في مزاد وهذه التفاصيل!

تُباع نسخة من القانون المدني الفرنسي التي كان يحتفظ بها نابوليون بونابرت، الذي كان خلال حكمه وراء اعتماد فرنسا هذه المجموعة من القوانين في بداية القرن التاسع عشر، في مزاد يقام في 6 آذار في باريس وذلك بحسب ما أعلنت دار "تاجان" يوم أمس الخميس.

وخمّنت "تاجان" بما يراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو قيمة هذا المجلّد، وهو "نسخة شخصية مخصصة للقنصل الأول نابوليون بونابرت من الطبعة الأصلية للقانون المدني".

وتُطرَح هذه النسخة الثمينة للبيع ضمن مجموعة من الكتب الأخرى والمخطوطات القديمة.

وأوضحت "تاجان" في بيان أن "هذه النسخة المطبوعة على ورق رق كبير وتحمل الحرفين الأولين من اسم القنصل الأول، هي الوحيدة الموجودة في حوزة جهة خاصة.

وبقيت هذه النسخة "منذ سقوط الامبراطورية" لدى عائلة واحدة متحدرة من أحد أتباع نابوليون المخلصين هو إتيان شارفيه، مدير قصر سان كلو، بالقرب من باريس، حيث ترك نابوليون هذه النسخة عندما اضطر للذهاب إلى المنفى في جزيرة إلبا عام 1814.

وتؤكد صحةَ النسخة رسالة بخط يد نجله جان بيار شارفيه، تُباع معها.

وعندما تولى نابوليون بونابرت السلطة عام 1799، جعل وضعَ قانون مدني موحد إحدى أولوياته. وفي عام 1800، عيّن حقوقيين لتولّي هذه المهمة. وأُصدرت كل القوانين الواردة فيه في آذار 1804.

وقال نابوليون عام 1815 لأحد آخر رفاقه هو الجنرال مونتولون في جزيرة سانت هيلينا التي نُفِيَ إليها بعد هزيمته على أيدي تحالف بقيادة المملكة المتحدة، "ما لن يمحوه أي شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني".
 
المصدر: فرانس برس

منوعات

نابوليون

القانون

المدني

الفرنسي

للبيع

التفاصيل!

السعودية تستعد لموسم حج جديد في ظل حر شديد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-08

قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2025-01-05

منعته من الكلام... فنان مصري شهير يتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2025-01-02

بين جاستن بالدوني وراين رينولدز: اتهامات وانتقادات غير متوقعة... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-12-17

"أوبن إيه آي" تتيح محرّكها المخصص للبحث لجميع المستخدمين وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:15

السعودية تستعد لموسم حج جديد في ظل حر شديد

LBCI
منوعات
2025-01-09

دخلت في غيبوبة وأصيبت بسكتة قلبية... وفاة مراهقة بطريقة مأساوية والسبب: البقلاوة؟!

LBCI
منوعات
2025-01-09

في بريطانيا... مبيعات قياسية للأعمال الموسيقية عام 2024 وتايلور سويفت في الصدارة!

LBCI
منوعات
2025-01-09

دراسة: ربع الكائنات البرية في المياه العذبة مهدد بالانقراض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-12-26

هل تساعد القهوة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والفم؟

LBCI
آخر الأخبار
03:19

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد

LBCI
آخر الأخبار
04:35

منيمنة للـ LBCI:يجب استعادة الثقة من كل اللبنانيين وحل الثغرات الدستورية واعادة بناء المؤسسات وبالتالي هناك ورشة اصلاحية كبرى بالرغم من وجود قوى سياسية تقليدية تستغل الطائفية

LBCI
خبر عاجل
12:35

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في برنامج جدل مباشرة بعد النشرة المسائية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:27

اليوم الأول لرئيس الجمهورية جوزاف عون

LBCI
أخبار دولية
05:25

الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة

LBCI
أخبار لبنان
03:26

ميقاتي من القصر الجمهوري: نحن أمام مرحلة جديدة..وطلب الرئيس متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

في جبهتي إيران والجنوب... إسرائيل أرسلت إشارات تصعيدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

هكذا واكب الناس يوم الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
14:34

العيشية مسقط رأس الرئيس المنتخب... احتفالات منذ الصباح

LBCI
أخبار لبنان
14:32

القصر الجمهوريّ بعد انتخاب الرئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القائد الرابع عشر للجيش هو الرئيس الرابع عشر للجمهورية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:16

وزير الدفاع يكلف رئيس الأركان تأمين قيادة الجيش لحين تعيين قائد أصيل للجيش

LBCI
خبر عاجل
14:09

باسيل لـ"جدل" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: سنعبّر عن رأينا عند وصولنا إلى هذا الاستحقاق والمرحلة المقبلة إذا تطلبت تغييرًا فستقتضي التغيير في كل الامور والحكم على الموضوع يأتي في وقته

LBCI
أخبار دولية
05:25

الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة

LBCI
أخبار لبنان
14:32

باسيل لـ"جدل": عون أتى بعملية تعيين وفرض من الخارج لكن سنتعاطى مع المرحلة الجديدة على أساس السعي نحو النجاح

LBCI
آخر الأخبار
03:19

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد

LBCI
خبر عاجل
05:03

الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون

LBCI
خبر عاجل
05:19

مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More