"أُطلِقَت بصورة غير قانونية"... القبض على حيوانات وشق في اسكتلندا (صورة)

أعلنت منظمة لحماية الحياة البرية أنه تم إلقاء القبض ليل الجمعة داخل محمية وطنية في منطقة هايلاندز الاسكتلندية على وشقين (من سلالة النمور والقطط)، وأُسِر قبلهما اثنان آخران الخميس، بعدما كانت هذه الحيوانات "أُطلِقَت بصورة غير قانونية".

وبحسب المسؤولة في الجمعية الملكية لعلم الحيوان في اسكتلندا هيلين سين، فقد رُصد هذان الوشقان في وقت مبكر من صباح الجمعة في متنزه كيرنغورمز الوطني (شمال شرق اسكتلندا)، و"أُلقِيَ القبض عليهما بأمان".

وتمكّن فريق من الحراس وعناصر الشرطة من أًسْرِ الحيوانين اللذين "بَدَوا بصحة جيدة" داخل المحمية قرابة الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، في مكان سبق فيه القبض على وشقين آخرين الخميس.

ووصفت المنظمة الاسكتلندية إطلاق الحيوانات بأنه "غير قانوني" و"غير مسؤول إلى حدّ كبير، إذ من المرجّح جدا أنها لم تتمكن من تحمُّل البرية بسبب عدم تحضيرها".

ووُضعَت في المحمية أفخاخ للإيقاع بهذه الحيوانات "بطريقة آمنة ومن دون وحشية"، بمساعدة طائرات مسيّرة وكاميرات مراقبة لرصدها في ظل طقس شتوي قاس.

ونُفذت عملية مماثلة في العام الفائت للقبض على قرد ياباني هارب في المتنزه نفسه، وحظيت مطاردته يومها بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وكانت شرطة اسكتلندا التي تحقق في إطلاق حيوانات الوشق الأربعة نصحت السكان بعدم محاولة "العثور عليها أو التقاط صور لها أو تركيب كاميرات" في المحمية.

وأشارت إلى أن "تحقيقات أخرى ستجرى في الغابة، بواسطة شرطيين ومتخصصين في الحيوانات".

وأودِع الوشقان اللذان يبلغ حجمهما تقريبا حجم كلب لابرادور ويصطادان غالبا في الليل، حديقة الحيوانات "هايلاند وايلدلايف".

وسينقلان لاحقا مع الوشقين الآخرين اللذين أُسِرا الخميس إلى حديقة إدنبره للحيوانات، لإبقائها في الحجر الصحي لمدة 30 يوما وإجراء الفحوص لها.

وتسعى بعض جماعات الحفاظ على البيئة البريطانية إلى إعادة حيوان الوشق إلى المملكة المتحدة، بعدما انقرض فيها قبل نحو 500 إلى الف عام.

وكالة فرانس برس