فيديو تمثيلي على تيك توك يؤدي إلى مأساة... قتلا صديقهما عن طريق الخطأ!

أحالت جهات التحقيقات في مصر طفلين إلى محكمة الأحداث متهمين بالتسبب بموت صديقهما دون نية القتل خلال تصوير فيديو تمثيلي لعرضه على منصة تيك توك.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اتفاق 3 أصدقاء على تصوير فيديو تمثيلي لنشره على منصة تيك توك، وقيد اثنان منهما الثالث وتركاه داخل أحد الأماكن لمدة 3 ساعات، وعندما حاول فك قيده سقط واصطدمت رأسه بالأرض؛ ما أدى إلى وفاته.

وبعد اختفائه حاولت أسرة الشاب البحث عنه أو الاتصال بهاتفه دون جدوى، حتى علمت بنقله إلى المستشفى واكتشفت وفاته.



وقالت والدة الشاب في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها اتصلت بهاتف نجلها مصطفى للاطمئنان عليه إلا أنه لم يرد؛ ما آثار قلقها، مضيفة أنها أخبرت والده بتغيبه وشرعا معا في البحث عنه.

وأضافت الأم، أنها حاولت الاتصال بهاتف نجلها مرة أخرى وصادف ذلك عودة صديقيه إلى المكان الذي تركاه فيه، وتم فتح الاتصال بالخطأ لتسمع الأم نبأ مقتل نجلها دون قصد، حيث سمعت أحدهما يحدث الآخر: "ده مات!".

وقال والد المجني عليه، إنه كان يبحث عن نجله في فترة اختفائه، وعلم بخبر نقله إلى المستشفى ولم يعلم بوفاته في ذلك الوقت.

وذكر أن المتهمين قالا إنهما كانا يمثلان فيديو لتطبيق تيك توك وأن نجله المجني عليه هو من طلب منهم ذلك وطلب تقييده، وتابع: "ابني قالهم قيدوني مش موتوني".