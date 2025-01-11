نساء عائلة كارداشيان يخلين قصورهنّ في لوس أنجلوس... فهل التهمتها الحرائق؟

أخلت عائلة كارداشيان الشهيرة قصورها في منطقتي هيدن هيلز وكالاباساس بسبب حرائق لوس أنجلوس المدمرة.

ووفقًا لما أكده موقع "ديلي ميل"، شمل الإخلاء كيم، كلوي، وكورتني كارداشيان، بالإضافة إلى كريس جينر وكايلي وكيندال جينر، مع أفراد عائلاتهم، حيث استطعن جميعًا من مغادرة المنطقة بأمان.

واندلع حريق "كينيث" سريع الانتشار، مهددًا المناطق الراقية التي تبعد أحياءها نحو ستة أميال فقط عن أماكن إقامة أفراد العائلة. لاحقًا، تم رفع أوامر الإخلاء في كل من هيدن هيلز وكالاباساس بعد السيطرة الجزئية على الحرائق.

وجاء أمر الإخلاء العاجل للمنطقة الحدودية بين لوس أنجلوس ومقاطعة فينتورا بعد أن اجتاح الحريق منطقة ويست هيلز يوم الخميس، محولًا كل ما في طريقه إلى رماد.

في السياق نفسه، ارتفع عدد ضحايا الحرائق إلى سبعة أشخاص، مع احتمالية زيادة العدد الحقيقي، حيث تم إرسال كلاب مدربة للكشف عن رفات بشرية وسط البقايا المتفحمة للمنازل والممتلكات في المناطق المتضررة.