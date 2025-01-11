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مالك مكتبي ينشر فيديو مؤثر: "رزقت بطفل وأسميته مالك"... وهذه هي القصة! (فيديو)

منوعات
2025-01-11 | 15:14
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مالك مكتبي ينشر فيديو مؤثر: &quot;رزقت بطفل وأسميته مالك&quot;... وهذه هي القصة! (فيديو)
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مالك مكتبي ينشر فيديو مؤثر: "رزقت بطفل وأسميته مالك"... وهذه هي القصة! (فيديو)

نشر الإعلامي مالك مكتبي عبر صفحته الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو مؤثرًا تلقّاه من رجل سعودي أعلن فيه ولادة أول طفل له بعد سنوات طويلة من محاولة الإنجاب مع زوجته.

وأوضح الرجل أن المولود الجديد أُطلق عليه اسم "مالك" تيمّنًا بالإعلامي مالك مكتبي، تقديرًا له ومحبةً بشخصه. كما وجه رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد 2025، متمنيًا لكل الأزواج الذين يحلمون بالأبوة والأمومة أن يُرزقوا بالأطفال قريبًا.

من جهته، عبّر مالك مكتبي عن تأثره الشديد بالفيديو قائلاً: "مؤثر جدًا جدًا... فيديو تلقّيته اليوم من شخص لم تجمعني به معرفة سابقة. يخبرني فيه أنه سمّى أغلى ما يملك على اسمي! محبة الناس أكبر وسام لي."

وختم قائلاً: "الله يحفظ مالك الصغير ويرزق كل من ينتظر سماع كلمة ماما أو بابا."

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