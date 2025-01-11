عاش في عزلة على جزيرة لأكثر من 30 عامًا... وفاة رجل إيطالي بعد عودته إلى الحياة المدنية!

توفي ماورو موراندي بعدما عاش أكثر من 30 عاما على جزيرة، في الثالث من كانون الثاني عن عمر 85 عامًا، بعد ثلاث سنوات من عودته إلى الحياة المدنية.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، فقد قضى موراندي 32 عامًا في جزيرة بوديلي، الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، حيث عاش في ملجأ قديم يعود للحرب العالمية الثانية.

وبحسب المعلومات، فقد توفي الرجل المعروف بلقب "روبنسون كروزو الإيطالي" نتيجة نزيف دماغي.

كان موراندي قد غرق طوفه في 1989 أثناء محاولته الإبحار إلى بولينيزيا هربًا من المجتمع، ليجد نفسه في جزيرة بوديلي حيث تولى وظيفة القائم بأعمال الجزيرة.

واعتمد على نظام للطاقة الشمسية وعيش بسيط، بينما قضى وقته في تنظيف الشواطئ واستقبال الزوار القليلين الذين كانوا يزورون الجزيرة.