أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحيوانات لم تسلم من حرائق لوس انجلوس... والوضع يزداد صعوبة

منوعات
2025-01-12 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحيوانات لم تسلم من حرائق لوس انجلوس... والوضع يزداد صعوبة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحيوانات لم تسلم من حرائق لوس انجلوس... والوضع يزداد صعوبة

الحيوانات لم تسلم من حرائق لوس انجلوس... والوضع يزداد صعوبة

عندما اجتاحت النيران بلدة ألتادينا في شمال لوس أنجلوس، حافظت جانيل غروس على هدوئها، ومن دون تردّد، نظمت عملية نقل 25 حصانا وخنازير وأبقار كانت تتولى رعايتها.

وتقول لوكالة فرانس برس في مركز للفروسية لجأت إليه مع الحيوانات إن "الأمر صعب على الحيوانات لأنها لا تدرك ماذا يحدث".

لقد أصبح المكان أشبه بسفينة نوح، في ظل الحرائق التي حاصرت المدينة الأميركية هذا الأسبوع. ومن بين مئات الحيوانات التي أُنقذت أمهار وحمير وعجول.

شعرت غروس بالارتياح عندما وجدت هذا الملاذ الآمن وتقول "آخر حصان أخرجناه من الإسطبل (...) كانت عملية نقله صعبة جدا"، مضيفة "كان هناك دخان كثيف وظلام، وعجزت عن رؤية أي شيء. كنت والحصان نتعثر فوق الغصون والحطام الموجود على الأرض".

وتضيف متنهدة "اعتقدت أنني سأكون من الضحايا الذين قضوا بسبب الحريق". (...)

- "ليلة فوضوية جدا" -

تقول مديرة التواصل في مركز لوس أنجلوس للفروسية جيني نيفين "لم نشهد شيئا مماثلا من قبل"، مضيفة "كانت الليلة الأولى، الثلاثاء، فوضوية جدا. كان الناس يأتون من كل مكان (...) وفي بعض الأحيان كانوا يقومون بتوصيل شحنة كاملة من الخيول داخل شاحنات كبيرة".

أمام أحد الصناديق، تعتني تارا بيج بـ"ترافلز"، وهو مهر لابنتها البالغة ثلاث سنوات.

تزايد التضامن وبات يحضر ناشطون في مجال حقوق الحيوان وأطباء بيطريون ومتطوعون من كل مكان لتقديم مساعدتهم.

وقد استقبلت جمعية "باسادينا هيومان سوسايتي" الواقعة في ضاحية أخرى شمال لوس أنجلوس، مئات الحيوانات من ألتادينا. (...)

آخر الأخبار

منوعات

حرائق

انجلوس...

والوضع

يزداد

صعوبة

LBCI التالي
في تونس... "مصحة عائمة" لعلاج السلاحف البحرية المهددة بالانقراض
عاش في عزلة على جزيرة لأكثر من 30 عامًا... وفاة رجل إيطالي بعد عودته إلى الحياة المدنية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:48

ترامب ينتقد "عدم كفاءة" مسؤولي ولاية كاليفورنيا بعد حرائق لوس انجلوس

LBCI
أخبار دولية
12:53

مديرة الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة: الجيش الأميركي مستعد لاحتواء حرائق لوس أنجلوس

LBCI
منوعات
11:56

عائلة سيمبسون تضرب من جديد… هل توقّعت اندلاع حرائق لوس أنجلوس؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
07:15

بعد سنوات على فقدانها لمنزلها بسبب حرائق الغابات... مايلي سايروس تستعيد ذكرياتها المؤلمة (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:15

تحت شعار "اقرأ - في البدء كان الكلمة"... التحضيرات جارية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

LBCI
منوعات
11:56

عائلة سيمبسون تضرب من جديد… هل توقّعت اندلاع حرائق لوس أنجلوس؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
05:49

طريقة مختلفة للتعافي... هكذا يداوي "بيت الحب" مدمني المخدرات في بورما

LBCI
منوعات
05:39

في تونس... "مصحة عائمة" لعلاج السلاحف البحرية المهددة بالانقراض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-09

بعد التطورات الأخيرة... رسالة مليئة بالأمل والحب توجّهها لطيفة إلى لبنان وشعبه

LBCI
أخبار دولية
2024-12-13

أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي "واسع" على قطاع الطاقة

LBCI
أمن وقضاء
08:46

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-08

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

المحروقات من لبنان الى سوريا... فرصة للتوريد شرعيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سندات لبنان...فرصة للاستثمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

من يُريد اللّبنانيّون رئيساً جديداً للحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

موعد الاستشارات النيابية الملزمة يقترب..اليكم الأسماء المرجحة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائيّة 12-01-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:36

معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته

LBCI
خبر عاجل
05:08

بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني

LBCI
منوعات
15:14

مالك مكتبي ينشر فيديو مؤثر: "رزقت بطفل وأسميته مالك"... وهذه هي القصة! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
06:26

معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد

LBCI
أخبار لبنان
17:08

الشرع اتصل بالرئيس عون مهنئًا... وهذا ما تم التأكيد عليه

LBCI
أخبار دولية
04:45

مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:00

مصادر للـLBCI: النائب ابراهيم منيمنة يؤكد التزامه بسحب ترشيحه في حال توسعت مروحة التوافق على نواف سلام

LBCI
أخبار دولية
10:26

بيان الرياض: مطالبة الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More