الحيوانات لم تسلم من حرائق لوس انجلوس... والوضع يزداد صعوبة

الحيوانات لم تسلم من حرائق لوس انجلوس... والوضع يزداد صعوبة

عندما اجتاحت النيران بلدة ألتادينا في شمال لوس أنجلوس، حافظت جانيل غروس على هدوئها، ومن دون تردّد، نظمت عملية نقل 25 حصانا وخنازير وأبقار كانت تتولى رعايتها.



وتقول لوكالة فرانس برس في مركز للفروسية لجأت إليه مع الحيوانات إن "الأمر صعب على الحيوانات لأنها لا تدرك ماذا يحدث".



لقد أصبح المكان أشبه بسفينة نوح، في ظل الحرائق التي حاصرت المدينة الأميركية هذا الأسبوع. ومن بين مئات الحيوانات التي أُنقذت أمهار وحمير وعجول.



شعرت غروس بالارتياح عندما وجدت هذا الملاذ الآمن وتقول "آخر حصان أخرجناه من الإسطبل (...) كانت عملية نقله صعبة جدا"، مضيفة "كان هناك دخان كثيف وظلام، وعجزت عن رؤية أي شيء. كنت والحصان نتعثر فوق الغصون والحطام الموجود على الأرض".



وتضيف متنهدة "اعتقدت أنني سأكون من الضحايا الذين قضوا بسبب الحريق". (...)



- "ليلة فوضوية جدا" -



تقول مديرة التواصل في مركز لوس أنجلوس للفروسية جيني نيفين "لم نشهد شيئا مماثلا من قبل"، مضيفة "كانت الليلة الأولى، الثلاثاء، فوضوية جدا. كان الناس يأتون من كل مكان (...) وفي بعض الأحيان كانوا يقومون بتوصيل شحنة كاملة من الخيول داخل شاحنات كبيرة".



أمام أحد الصناديق، تعتني تارا بيج بـ"ترافلز"، وهو مهر لابنتها البالغة ثلاث سنوات.



تزايد التضامن وبات يحضر ناشطون في مجال حقوق الحيوان وأطباء بيطريون ومتطوعون من كل مكان لتقديم مساعدتهم.



وقد استقبلت جمعية "باسادينا هيومان سوسايتي" الواقعة في ضاحية أخرى شمال لوس أنجلوس، مئات الحيوانات من ألتادينا. (...)



