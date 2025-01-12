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تحت شعار "اقرأ - في البدء كان الكلمة"... التحضيرات جارية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

منوعات
2025-01-12 | 14:15
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تحت شعار &quot;اقرأ - في البدء كان الكلمة&quot;... التحضيرات جارية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب
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تحت شعار "اقرأ - في البدء كان الكلمة"... التحضيرات جارية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحت شعار "اقرأ - في البدء كان الكلمة"... التحضيرات جارية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنطلق الدورة السادسة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا الشهر في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 80 دولة من بينها 10 دول تشارك للمرة الأولى.

وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "بلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة مختلفة، كما بلغ عدد العارضين 6150 عارضا بزيادة عن كل الدورات الفائتة".

وأضاف هنو أن المعرض "يقام هذا العام على مساحة 55 ألف متر مربع موزعة على ست صالات للعرض، وهي المساحة الأكبر منذ انتقاله إلى مقره الجديد في مركز مصر للمعارض الدولية" بمنطقة التجمع الخامس.

وتابع قائلا "حرصنا هذا العام على تقديم برنامج ثقافي ثري متنوع يضم أكثر من 600 فاعلية تشمل ندوات أدبية وحوارات فكرية وعروضا فنية بمشاركة نخبة من مفكرين ومبدعين من مختلف أنحاء العالم".

ومن بين المحاور التي يناقشها المعرض "الدبلوماسية الثقافية"، "الملكية الفكرية" و"ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي".

وتنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة الجديدة للمعرض تحت شعار "اقرأ - في البدء كان الكلمة" في الفترة من 23 كانون الثاني إلى الخامس من شباط.

وقال رئيس الهيئة أحمد بهي الدين في المؤتمر الصحفي "تحل سلطنة عمان ضيف شرف متميز في هذه الدورة، سلطنة عمان حاضرة بإرثها الحضاري العريق، بتنوعها الثقافي الخلاب، بما قدمه الخليل بن أحمد الفراهدي، وبخيال ابن ماجد، وبكُتابها ومبدعيها ومحبة شعبها.. ما يمنح المعرض روحا عربية تنصهر في وادي النيل لتنطلق إلى العالم".

واختارت اللجنة العليا هذا العام العالم والمفكر الراحل أحمد مستجير "شخصية المعرض" كما اختيرت الكاتبة فاطمة المعدول "شخصية معرض الطفل".

وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب في المؤتمر الصحفي "الناشر العربي حريص على المشاركة في المعارض العربية خاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو من أكبر المعارض العربية، بل أكبرها.. وأيضا العالمية".

وأضاف  رشاد "الدليل على ذلك عدد الدول المشاركة في هذه الدورة حيث تشارك 80 دولة عربية وأجنبية منها 10 دول تشارك لأول مرة" وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكثر جماهيرية من حيث عدد الزوار إذ بلغ عددهم في الدورة السابقة أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسة وثمانين ألف زائر.

وشمل المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة السادسة والخمسين للمعرض الكشف عن "ضيف شرف" الدورتين القادمتين لعامي 2026 و2027 وهما رومانيا وقطر.

كما أعلن هنو عن إطلاق مبادرة بعنوان "المليون كتاب" تشارك فيها جميع قطاعات الوزارة المعنية بالنشر وقال "نهدي مصر مليون كتاب في مختلف المجالات المعرفية والثقافية لنصل إلى جميع الفئات العمرية، ونسعى من خلالها لنشر الوعي وتعزيز ثقافتنا الوطنية".

وأضاف هنو أن الكتب ستوزع على وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر والكنيسة المصرية ونقابة الصحفيين.

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