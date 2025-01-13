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إرجاء إطلاق مسلسل ميغان ماركل لشهرين... ما علاقة حرائق لوس أنجلوس؟
منوعات
2025-01-13 | 07:18
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إرجاء إطلاق مسلسل ميغان ماركل لشهرين... ما علاقة حرائق لوس أنجلوس؟
إرجاء إطلاق مسلسل ميغان ماركل لشهرين... ما علاقة حرائق لوس أنجلوس؟
أعلنت دوقة ساسكس ميغان ماركل عن إرجاء إطلاق مسلسلها الذي يتناول شغفها بالطهو والمرتقب عبر منصة نتفليكس لشهرين، بسبب الحرائق التي تجتاح لوس انجلوس.
وكان يُفترض أن يبدأ الأربعاء عرض العمل الذي يحمل عنوان "ويذ لاف، ميغان" والمؤلف من ثماني حلقات.
لكن بسبب الحرائق التي تشهدها لوس أنجلوس، أشارت الدوقة في بيان إلى أنها رغبت في تأجيل إطلاق المسلسل الذي تظهر فيه وهي تُعد وصفات مع مشاهير آخرين وتمارس البستنة، والتركيز بدل ذلك على "تلبية احتياجات المتضررين من الحرائق".
تعيش ميغان مع الأمير هاري وطفليهما في مونتيسيتو، وهي منطقة يقطنها أثرياء تبعد حوالى 150 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس.
وقام الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته اخيرا بزيارة ناجين من الحرائق في باسادينا، إحدى ضواحي المدينة، ووجها دعوة إلى سكان كاليفورنيا لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.
وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، استقبل الزوجان أقارب اضطروا إلى ترك منازلهم.
وبعد تخليهما عن التزاماتهما الملكية عام 2020، شارك هاري وميغان في عمل وثائقي من إنتاج نتفليكس صفّى من خلاله دوق ودوقة ساسكس حساباتهما مع العائلة الملكية والصحف الشعبية البريطانية.
وأطلقت ميغان ماركل في آذار الفائت علامتها التجارية "أميريكن ريفييرا أوركارد" ("American Riviera Orchard") التي تركز على فنون المائدة والاعتناء بالمنزل.
المصدر: فرانس برس
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