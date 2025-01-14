بعد تعافيها... كيت ميدلتون تفاجئ مرضى السرطان في المستشفى الذي عالجها بزيارة نادرة! (صور)

بعد تعافيها... كيت ميدلتون تفاجئ مرضى السرطان في المستشفى الذي عالجها بزيارة نادرة! (صور)

فاجأت أميرة ويلز كيت ميدلتون مرضى السرطان بزيارتهم في المستشفى نفسه الذي تلّقت علاجها فيه العام الفائت.



وفي التفاصيل، قامت ميدلتون بزيارة إلى مستشفى رويال مارسدن في لندن حيث شكرت الموظفين على رعايتهم ودعمهم لها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان والتقت في الوقت نفسه المرضى الذين يخضعون للعلاج حالياً.



وظهرت ميدلتون في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث مع المرضى بالإضافة إلى معانقتها أحدهم بحرارة.



وفي تصريح لشبكة "بي بي سي"، قالت ميدلتون: "إن العلاجات مختلفة ومتنوعة جدًا، وتؤثر على العائلات بشكل مختلف".



وأضافت ميدلتون: "كنت أقول للتو، عندما دخلت من المدخل الأمامي هنا، وقمت بالعديد من الزيارات الهادئة والخاصة، إن هذا الأمر لطيف للغاية".