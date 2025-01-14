في تايلاند... سمكة "غريبة" تضع الصيادين في حيرة من أمرهم: ما القصة؟ (فيديو)

في تايلاند... سمكة "غريبة" تضع الصيادين في حيرة من أمرهم: ما القصة؟ (فيديو)

أثارت سمكة جدلاً كبيراً في تايلاند بسبب مظهرها الغريب الذي تميّز بشفاه ممتلئة وعملاقة.



وفي التفاصيل، اصطادت مجموعة من الصيادين سمكة البلطي في تايلاند، في 9 كانون الثاني الفائت.



وقال أحد الصيادين: "لقد كنا في حيرة شديدة لأننا لم نر هذا النوع من الأسماك من قبل وقررنا إطلاقها مرة أخرى في الماء".



ولفت الصياد إلى أن السمكة تشبه إلى حد ما المشاهير الذين خضعوا إلى عمليات تجميل، وقال مازحاً: "هذه السمكة حصلت على علاجها مجاناً خلافاً للمشاهير".