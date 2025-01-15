تكبره بأكثر من 10 أعوام... هل يخوض نجم الفورمولا 1 قصة حب جديدة؟ (صور)

أثارت الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا (52 عاما) شائعات حول علاقة رومانسية جديدة تجمعها ببطل الفورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون (40 عاما)، بعد ظهورهما معًا في موعد غداء بمدينة نيويورك يوم الثلاثاء.

وظهرت فيرغارا مبتسمة بينما كانت تشارك هاميلتون وأصدقاءها جلسة غداء في أحد المطاعم الشهيرة. وخلال النزهة التي استمرت لساعتين، جلس الثنائي بجانب بعضهما البعض، حيث لاحظ الحاضرون أن صوفيا كانت منشغلة بحديث ممتع لدرجة أنها بالكاد لمست الطعام أمامها، وفقًا لما نقله موقع TMZ.

وعقب الغداء، شوهد الثنائي يتبادلان الحديث بسعادة على الرصيف خارج المطعم، حيث التقطت عدسات الكاميرا صورًا لهما يظهران فيها بمزاج عالٍ. بعد فترة وجيزة، غادرت فيرغارا المكان في سيارة دفع رباعي سوداء.

يأتي هذا اللقاء بعد أشهر قليلة من إعلان صوفيا فيرغارا، نجمة مسلسل "Griselda"، أنها أصبحت "عازبة نوعًا ما"، عقب انفصالها عن زوجها السابق. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي فيرغارا أو هاميلتون حول طبيعة العلاقة بينهما.