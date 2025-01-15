لهذا السبب... غرامة مالية قد تكون عقابًا للتلاميذ في إحدى المدارس الألمانية

لهذا السبب... غرامة مالية قد تكون عقابًا للتلاميذ في إحدى المدارس الألمانية

حاولت إحدى المدارس في ألمانيا ابتكار حل فريد من نوعه في كلّ مرّة يتأخر فيها التلاميذ عن الصفّ.



وفي التفاصيل، فرضت مدرسة دورير الثانوية في مدينة نورمبرغ الألمانية "غرامة تأخير" بقيمة 5 يورو على التلاميذ.



ويشمل القانون كافة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 سنة والذين يتأخرون عن الصف بشكل دائم ومن دون تقديم عذر.



كذلك، كشف مدير المدرسة رينر جيسدورفر عن مدى فاعلية القرار ونتائجه المثمرة وقال إن فرض الغرامة أدى إلى زيادة الوعي لدى التلاميذ.