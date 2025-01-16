إطلاق مشروع إقامة مركز الفن المطبخي الفرنسي للتميُّز... وهذه التفاصيل

إطلاق مشروع إقامة مركز الفن المطبخي الفرنسي للتميُّز... وهذه التفاصيل

أُطلِق رسميا يوم أمس الأربعاء في منطقة أوفيرن رون ألب وسط فرنسا مشروع إقامة مركز الفن المطبخي الفرنسي للتميُّز الذي أراده الرئيس إيمانويل ماكرون لإعداد ممثلي بلده في مسابقات الطهو الدولية، وفق ما أعلنت الجهات المعنية به.



وفي التفاصيل، وقّعت الدولة مع شركاء عموميين آخرين وجمعيات مهنية معنية بالقطاع المطبخي وجِهات تعمل في مجال التدريب على الاتفاق التأسيسي للمجموعة ذات المنفعة العامة، على ما أفاد بيان صحافي مشترك.



وقالت محافِظة المنطقة فابيان بوتشيو خلال احتفال التوقيع الذي أقيم بالقرب من ليون إنها "مجرّد بداية لمشروع طويل الأمد"، وأضافت "اعتبارا من يوم غد، سنطلق دعوة للتعبير عن الاهتمام لكي نختار في الربيع موقع أو مواقع التدريب التي ستستضيف أبطالنا".



وستتولى الحكومة المركزية وسلطات منطقة أوفيرن رون ألب المحلية تمويل تشييد البنية التحتية، إضافة إلى بلدية ليون، على ما أوضح البيان، كما أنه لم يحَدَّد بعد أي موعِد لافتتاح المركز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبّاق في أيلول2021 إلى إثارة فكرة إنشاء مركز التميّز المخصص لفنون الطهي بعد نهائي مسابقة "بوكوز دور" التي تُعَدّ بمثابة كأس العالم في فن الطهي، وفاز بها حينها الفريق الفرنسي.



ولمّح ماكرون إلى أن هذا المركز قد يُقام في ليون أو منطقتها، وشبّهه بمركزَي تدريب المنتخبات الوطنية لكرة القدم في كليرفونتين وللرغبي في ماركوسي، في المنطقة الباريسية.