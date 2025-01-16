كلبة تذهل العالم... نقلت جروها إلى الطبيب البيطري بنفسها! (فيديو)

في واقعة مؤثرة أثارت الدهشة، لجأت كلبة إلى تصرف استثنائي عندما حملت جروها إلى عيادة طبيب بيطري في تركيا بعد أن توقّف قلبه نتيجة البرد الشديد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته منصة "بلينكس" مدى الرابطة العاطفية القوية التي تجمعها بجروها، مما أثار إعجاب رواد الإنترنت وشعورهم بالإنسانية التي تعكسها الحيوانات.

وبفضل الجهود السريعة التي بذلها الطبيب البيطري، تمكن من إنعاش الجرو وإعادته إلى الحياة، لتنتهي الحادثة نهاية سعيدة أعادت الطمأنينة إلى قلب الأم ودهشت الجميع من عظمة غريزة الأمومة لدى الحيوانات.