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فريق فرنسي يستخدم أشجار عيد الميلاد المُستعمَلَة... والسبب: احتواء تقدّم المحيط؟
منوعات
2025-01-17 | 15:30
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فريق فرنسي يستخدم أشجار عيد الميلاد المُستعمَلَة... والسبب: احتواء تقدّم المحيط؟
فريق فرنسي يستخدم أشجار عيد الميلاد المُستعمَلَة... والسبب: احتواء تقدّم المحيط؟
تحرص الهيئة الوطنية للغابات في فرنسا سنويا على الاستفادة من أشجار عيد الميلاد الذابلة، من خلال تحويلها مصدّات للرياح على أحد شواطئ "لا تيست دو بوش" في جنوب غرب فرنسا، بهدف احتواء تقدم المحيط.
ويتولى فريق من الهيئة الإشراف على نحو 10 أطفال يتولون وضع هذه الصنوبريات على الكثبان الرملية التي أزالتها الرياح على هذا الشاطئ القريب من مدينة أركاشون.
ويتسبب تآكل السواحل، وهو ظاهرة طبيعية تتمثل في الفقدان التدريجي للرواسب ورمال الشاطئ بفعل عوامل كالرياح والأمواج والمد والجزر، في تراجع الساحل لأمتار عدة في نقاط على الساحل الرملي للبلاد.
فعلى شاطئ "لا تيست دو بوش" الذي يقع أسفل غابة صنوبر أتت عليها الحرائق الضخمة في صيف 2022، تراجع الكثيب الرملي 90 مترا في السنوات الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأوضح الخبير الفني في الهيئة ماتيو بروغير أن أشجار التنوب الصغيرة التي يجرّها الأطفال بحماسة من قاعدتها وهم يضعون قفازات واقية، تُستخدَم كـ "مصدات للرياح"، وبفضل أشواكها، تمنع الرمال من التطاير في اتجاه المناطق الداخلية.
وبعد تغطيتها على مدار الأشهر، تعيد هذه الأشجار الميتة "سدّ" الثغر الموجودة في خط الكثبان الرملية، وتساهم المواد العضوية الناتجة منها في تغذية النباتات الرملية التي غرستها الهيئة "للحفاظ" على الرمال في الجزء العلوي من الكثبان الرملية، على ما شرح الخبير.
وفي البحر، أدى ظهور الضفاف الرملية التي تعدل التيارات إلى "إعادة تسمين" الشاطئ بشكل طفيف خلال العامين الأخيرين. (...)
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