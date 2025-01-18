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كيم كارداشيان تثير الجدل مجدداً... هل دخلت علاقة حب جديدة؟!

منوعات
2025-01-18 | 06:30
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كيم كارداشيان تثير الجدل مجدداً... هل دخلت علاقة حب جديدة؟!
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كيم كارداشيان تثير الجدل مجدداً... هل دخلت علاقة حب جديدة؟!

كيم كارداشيان تثير الجدل مجدداً... هل دخلت علاقة حب جديدة؟!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجدل مؤخراً بعد حديثها عن دخولها علاقة حب جديدة وذلك بعد 8 أشهر من انفصالها عن نجم اتحاد كرة القدم الأميركي أوديل بيكهام جونيور.

وفي مقطع الفيديو الترويجي للموسم السادس من The Kardashians، قالت كارداشيان: "كنت أوّد البقاء عازبة، لكنني كنت أكذب عليكم يا رفاق".

وأضافت كارداشيان: "أنا لا أخرج في مواعيد غرامية ولا أريد الحب والاهتمام؟ لا أعتقد أنكم تعرفونني جيداً"، لتحمر خجلاً في مشهد لاحق وهي تقول: "أنا خارجة لتناول العشاء مع شخص ما".

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلّع لموقع USWeekly إن كيم "بدأت بمواعدة شخص جديد وتبقي الأمر طي الكتمان". 

وتابع المصدر أن "كارداشيان قالت إن الشخص الذي تواعده ليس من عالم المشاهير".

المصدر
 

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