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ما هي الأمراض العقلية التي من المرجح أن تصاب بها اعتمادًا على وظيفتك؟... إليكم ما كشفته احدى الدراسات

منوعات
2025-01-19 | 06:40
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ما هي الأمراض العقلية التي من المرجح أن تصاب بها اعتمادًا على وظيفتك؟... إليكم ما كشفته احدى الدراسات
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ما هي الأمراض العقلية التي من المرجح أن تصاب بها اعتمادًا على وظيفتك؟... إليكم ما كشفته احدى الدراسات

تشير احدى الدراسات إلى أن اختيارك لمهنتك قد يشير إلى خطر إصابتك بمجموعة متنوعة من الحالات العقلية.

ووجد العلماء الذين فحصوا بيانات أكثر من 400 ألف بريطاني وأميركي رابطًا بين الجينات التي تزيد من خطر الإصابة باضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والاكتئاب والفصام ووظائفهم.

والعاملون في الفنون والتصميم هم الأكثر عرضة للإصابة باستعداد وراثي للإصابة بالأمراض العقلية بشكل عام - بما في ذلك فقدان الشهية واضطراب ثنائي القطب والتوحد والفصام والاكتئاب.

والأشخاص الذين يعملون مع أجهزة الكمبيوتر أكثر عرضة للإصابة بالتوحد وراثيًا، وهم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

والمعلمون أكثر عرضة للإصابة بعلامات فقدان الشهية واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مقارنة بالفئات المهنية الـ 21 الأخرى التي تمت دراستها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

والأشخاص العاملون في العمل الاجتماعي أكثر عرضة للإصابة بصفات وراثية للاكتئاب ووالمزارعون والصيادون وعمال قطع الأخشاب أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو الحالة الأكثر ارتباطًا بالمهن مع زيادة احتمالات الإصابة بين عمال النظافة والطهاة والنوادل وعمال المصانع والبنائين ورجال الشرطة والعاملين في مجال النقل مثل سائقي الحافلات ومصففي الشعر.

ومع ذلك، قال الباحثون إنه في حين كانت النتائج ذات دلالة إحصائية، فإن التأثير الفعلي لهذه الاستعدادات الجينية على اختيار شخص ما لمهنة ما كان صغيراً إلى حد ما. 

وقد قدروا أن هذه المراوغات الجينية لا تمثل سوى حوالي 0.5 في المائة مما قد يؤثر على شخص ما للدخول في مهنة معينة. 

وبدلاً من ذلك، كانت عوامل مثل العمر والجنس والتعليم قوى مهيمنة أكثر بكثير. 

وشرع المؤلفون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة Nature Human Behaviour، في اكتشاف ما إذا كانت الاختلافات الجينية التي تزيد من خطر الاضطرابات قد تقدم فوائد معينة في بعض المهن. 

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم استعدادات وراثية معينة كانوا أقل احتمالية للعمل في صناعات معينة.

وكان الدليل على ذلك قويًا بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ميل وراثي نحو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والذين كانوا أقل احتمالية لأن يصبحوا مهندسين معماريين أو يعملون في مجال التكنولوجيا أو الأعمال أو التعليم أو القانون أو الرعاية الصحية.

ويخطط الباحثون لمواصلة أبحاثهم وفحص الخصائص الأخرى التي يمكن تفسيرها بهذه السمات الوراثية.

ووجود استعداد وراثي لحالة الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد، والتي اقترحت الأبحاث أنها قد تكون وراثية، لا يضمن أن الشخص سيختبرها في حياته.

وفي حين أن بعض الحالات ذات الصلة الوراثية، مثل التوحد، موجودة منذ الولادة، يُعتقد أن حالات أخرى مثل الاكتئاب الشديد لا تظهر إلا من خلال مجموعة من المحفزات مثل أحداث الحياة.

ونظرت الدراسة في 421899 شخصًا في المجموع جاءوا من مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في دراسات أميركية وبريطانية طويلة الأمد.

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