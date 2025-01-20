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للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"

منوعات
2025-01-20 | 08:18
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للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في &quot;الأمان&quot;
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للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"

استمرت إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كأكثر مدينة أماناً على مستوى العالم، محققةً هذا الإنجاز للعام التاسع على التوالي منذ عام 2017، وفقاً لتصنيف موقع "نومبيو" الشهير للإحصائيات.

ويعكس هذا التميّز الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لضمان سلامة سكانها وزوارها عبر استراتيجيات أمنية شاملة ومتطورة.

وأشاد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه ثمرة لخطط تطوير وتحديث مستمرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الأداء الأمني لتحقيق الاحترافية والتميز.

وأكد المهيري أن هذا التفوق ما كان ليتحقق دون الرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الإماراتية، التي وفرت الأسس اللازمة لإطلاق استراتيجية أمنية متكاملة. وأضاف أن هذا الدعم أسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في المجال الشرطي والأمني، مما يرسخ مكانتها كواحة للاستقرار والأمان، تتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

إن تصدّر أبوظبي لقائمة المدن الأكثر أماناً لا يعكس فقط تطور منظومتها الأمنية، بل يبرز كذلك التزام الإمارة بتقديم تجربة حياتية فريدة ومطمئنة لسكانها وزوارها على حد سواء.

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