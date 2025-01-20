كارلا حداد وابنتها تخطفان الأنظار في صالة الرياضة: لن تصدقوا الشبه بينهما! (فيديو)

شاركت الإعلامية كارلا حداد متابعيها عبر إنستغرام مقطع فيديو مميز يجمعها بابنتها ليا أثناء ممارستهما التمارين الرياضية معاً في صالة الرياضة.

وأظهر الفيديو تناغماً واضحاً بينهما، حيث بدت ليا، ابنة كارلا من طوني أبو جودة، نسخة طبق الأصل عن والدتها.

وأرفقت كارلا الفيديو بتعليق لافت: "كالأم، كالبنت"، مما أثار إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمال الشبه بين الأم وابنتها وبروح النشاط التي تجمعهما.

وتجدر الإشارة إلى أن كارلا حداد تحرص دائماً على مشاركة لحظات مميزة مع ابنتها ليا عبر صور ومقاطع فيديو تظهر تطور العلاقة القوية بينهما، حيث أصبحت ليا شابة تخطف الأنظار بجمالها وشخصيتها المميزة.