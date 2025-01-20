بيع منزل فيلم "Home Alone" الشهير بسعر قياسي... إليكم المبلغ الصادم!

تم بيع المنزل الشهير المصنوع من الطوب الأحمر، المعروف بكونه موقع تصوير الفيلم الكلاسيكي "Home Alone"، لمالكين جدد يحتفون بتاريخ المنزل الهوليوودي.

هذا المنزل المصمم على الطراز "الجورجي"، الواقع في منطقة وينيتكا بولاية إلينوي الأميركية، اشتهر بكونه مقر إقامة عائلة ماكاليستر في الفيلم الذي أُنتج عام 1990.

وبحسب المعلومات، فقد بيع المنزل بمبلغ 5.5 مليون دولار، وهو سعر يزيد بـ 250 ألف دولار عن السعر المطلوب الأصلي البالغ 5.25 مليون دولار.

وطُرح المنزل للبيع في أيار 2024، وتم بيعه خلال أسبوع فقط. لكن إتمام الصفقة استغرق أكثر من سبعة أشهر، إذ لم يُغلق البيع رسمياً حتى يوم الخميس الماضي.

أما سبب التأخير، فهو رغبة البائعين في إقامة حفلة نهاية العام في المنزل الذي أصبح جزءاً من تاريخ السينما، ليودعوا المكان الذي يحمل ذكريات مميزة من حياتهم ومن تاريخ هوليوود.

يُعد هذا المنزل أحد أشهر مواقع التصوير في العالم، حيث استمتع الملايين بمشاهدة مغامرات الطفل كيفن ماكاليستر فيه، ليصبح رمزاً لذكريات أعياد الميلاد على مدى العقود الماضية.