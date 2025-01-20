بلونه الوردي وشكله الغريب... سلطعون صغير يذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"

للعام التاسع على التوالي... أبوظبي الأولى عالمياً في "الأمان"

ما هي الأمراض العقلية التي من المرجح أن تصاب بها اعتمادًا على وظيفتك؟... إليكم ما كشفته احدى الدراسات