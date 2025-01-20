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بلونه الوردي وشكله الغريب... سلطعون صغير يذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
منوعات
2025-01-20 | 14:57
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بلونه الوردي وشكله الغريب... سلطعون صغير يذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مقطع فيديو لسلطعون صغير، تم العثور عليه في خليج المكسيك.
وفي التفاصيل، من الممكن رؤية الكائن الصغير بوضوح بالإضافة إلى عينيه الصغيرتين وجسده الوردي، وحظي مقطع الفيديو باهتمام كبير على منصة إكس حيث نال أكثر من 10 مليون مشاهدة حتى الآن.
وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن "المهمة التي اكتشفت هذا السلطعون كانت واحدة من البعثات العديدة التي تدعم استعادة مجتمعات قاع البحر في المناطق الوسطى الخافتة في خليج المكسيك وأعمق مناطقه الخالية من أشعة الشمس والتي تضررت بسبب تسرب النفط من ديب ووتر هورايزون".
ويُعتقد أن السلطعون ينتمي إلى فصيلة السلطعون الملكي الأصلي في غرب المحيط الأطلسي، "نيوليثودز أغاسيزي"، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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