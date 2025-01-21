تسببت قضيتهنّ بأعمال شغب في بريطانيا... المتهم بقتل ثلاث فتيات يقرّ بذنبه

أقر المتهم بقتل ثلاث فتيات بالسكين في شمال إنكلترا، في جريمة أثارت أعمال شغب عنيفة في البلاد، بالذنب الاثنين، خلال اليوم الأول من محاكمته في محكمة ليفربول الجنائية.



واعترف أكسيل روداكوبانا، البالغ من العمر 18 سنة، بقتل بيبي كينغ، إلسي دوت ستانكومب وأليس داسيلفا أغويار، في 29 تموز في ساوثبورت.



وكانت الفتيات يشاركن في حصة للرقص محورها تايلور سويفت حيث أصيب 10 أشخاص آخرين في الهجوم، من بينهم ثمانية أطفال، في واحدة من أسوأ هجمات الطعن في البلد منذ سنوات.



واعترف روداكوبانا بإنتاج مادة شديدة السمية هي الريسين، وحيازة دليل تدريبي لتنظيم القاعدة، لكن لم يتم أخذ الدافع "الإرهابي" وراء جرائم القتل هذه، في الاعتبار.



وفي محاكمته الاثنين، رفض روداكوبانا المثول أمام المحكمة وأجاب بأنه "مذنب" في كل تهمة وأعلن القاضي أنه سينطق بالعقوبة الخميس، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي كانون الأول، رفض المشتبه به التحدث أمام المحكمة التي اعتبرت حينها صمته بمثابة دفع بالبراءة وقررت الحكم بالقضية في محاكمة كان من المتوقع بداية بأن تستمر أربعة أسابيع.