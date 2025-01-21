فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

هزت صورة لمدير شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ وهو يبدو وكأنه يحدق في صدر لورين سانشيز، خطيبة الملياردير جيف بيزوس، وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، حيث تم توثيق اللحظة في توقيت غير مناسب خلال حفل تنصيب دونالد ترامب في مبنى الكابيتول الأميركي في 20 كانون الثاني.

وقد أدى حفل تنصيب دونالد ترامب إلى توليه منصب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، مما شكل عودة سياسية ضخمة له. كما حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة على مستوى العالم، بما في ذلك قادة دول ورجال أعمال.

كان من بين الحاضرين في الحفل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، ورئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني، وغيرهم من كبار رجال الأعمال.

كان زوكربيرغ بصحبة زوجته بريسيلا تشان، بينما حضر بيزوس الحفل برفقة خطيبته لورين سانشيز التي تعرضت لانتقادات بسبب ملابسها "غير المناسبة"، حيث ارتدت كورسيه دانتيل تحت سترة بيضاء في المناسبة الرسمية.

في حين واجهت لورين سانشيز انتقادات عبر الإنترنت بسبب ملابسها، أصبح الموقف أكثر فكاهة بفضل صورة غير مناسبة تظهر وكأن زوكربيرغ كان يحدق في صدرها.