مشهد صادم في تركيا... رجل يلكم شابة لا يعرفها بقوة على وجهها ويسقطها أرضا في الشارع! (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض شابة تركية في بلدة بازارجيك، بولاية كهرمان مرعش، لاعتداء مفاجئ أثناء سيرها على الرصيف. الشابة، نيسا أكدري، البالغة من العمر 23 عامًا، كانت في طريقها إلى العمل عندما تلقت لكمة عشوائية على وجهها من شخص مجهول.

روت نيسا تفاصيل الحادثة قائلة: "كنت أسير على الطريق الذي أستخدمه يوميًا للوصول إلى عملي. كان ذلك صباح الخميس 16 كانون الثاني، وعلى بُعد خطوات من مكان عملي، هاجمني شخص قادم من الاتجاه المعاكس، ووجه لكمة إلى عيني اليسرى. سقطت على الأرض ولم أستطع النهوض على الفور."

وأضافت: "نزف الدم من عيني اليسرى، ولم أتذكر ما حدث بعد صراخي طلبًا للمساعدة. لا أعرف من نقلني إلى المستشفى أو من ساعدني."

وأوضحت نيسا أنها أصيبت بجروح متعددة، بما في ذلك شقوق بين الحاجب والعين، وكسر في عظم الخد، وامتلاء عينها اليسرى بالدماء مما تسبب في رؤية ضبابية. وأكدت أن علاجها لا يزال مستمرًا.

من جهتها، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد التعرف عليه عبر كاميرات المراقبة، لكن القاضي قرر الإفراج عنه بشرط المراقبة القضائية، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية.

الحادثة أثارت موجة من الغضب في تركيا، حيث طالب الناشطون بفرض عقوبات أشد على المعتدين لحماية النساء وضمان العدالة.