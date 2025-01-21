الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مشهد صادم في تركيا... رجل يلكم شابة لا يعرفها بقوة على وجهها ويسقطها أرضا في الشارع! (فيديو)

منوعات
2025-01-21 | 15:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مشهد صادم في تركيا... رجل يلكم شابة لا يعرفها بقوة على وجهها ويسقطها أرضا في الشارع! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مشهد صادم في تركيا... رجل يلكم شابة لا يعرفها بقوة على وجهها ويسقطها أرضا في الشارع! (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة لحظة تعرض شابة تركية في بلدة بازارجيك، بولاية كهرمان مرعش، لاعتداء مفاجئ أثناء سيرها على الرصيف. الشابة، نيسا أكدري، البالغة من العمر 23 عامًا، كانت في طريقها إلى العمل عندما تلقت لكمة عشوائية على وجهها من شخص مجهول.

روت نيسا تفاصيل الحادثة قائلة: "كنت أسير على الطريق الذي أستخدمه يوميًا للوصول إلى عملي. كان ذلك صباح الخميس 16 كانون الثاني، وعلى بُعد خطوات من مكان عملي، هاجمني شخص قادم من الاتجاه المعاكس، ووجه لكمة إلى عيني اليسرى. سقطت على الأرض ولم أستطع النهوض على الفور."

وأضافت: "نزف الدم من عيني اليسرى، ولم أتذكر ما حدث بعد صراخي طلبًا للمساعدة. لا أعرف من نقلني إلى المستشفى أو من ساعدني."

وأوضحت نيسا أنها أصيبت بجروح متعددة، بما في ذلك شقوق بين الحاجب والعين، وكسر في عظم الخد، وامتلاء عينها اليسرى بالدماء مما تسبب في رؤية ضبابية. وأكدت أن علاجها لا يزال مستمرًا.

من جهتها، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد التعرف عليه عبر كاميرات المراقبة، لكن القاضي قرر الإفراج عنه بشرط المراقبة القضائية، مما أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية.

الحادثة أثارت موجة من الغضب في تركيا، حيث طالب الناشطون بفرض عقوبات أشد على المعتدين لحماية النساء وضمان العدالة.

 

آخر الأخبار

منوعات

اعتداء

تعرض

ضرب

شابة

تركية

بازارجيك

سير

الشارع

لكمة

الوجه

رجل

مهاجمة.

LBCI التالي
تسببت قضيتهنّ بأعمال شغب في بريطانيا... المتهم بقتل ثلاث فتيات يقرّ بذنبه
بلونه الوردي وشكله الغريب... سلطعون صغير يذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-18

زيلينسكي: كل من يساعد روسيا في هذه الحرب يجب أن يتعرض لضغوط مماثلة للضربات التي نتعرض لها

LBCI
أخبار دولية
2025-01-10

أوكرانيا تعلن أنها ضربت مستودعا روسيا للذخائر ومنشأة للمسيرات

LBCI
أخبار دولية
2024-12-21

مقتل خمسة مدنيين بضربات نفّذتها "مسيّرات تركية" في شمال شرق سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-21

المرصد السوري: 5 قتلى باستهداف مسيرة تركية لسيارة في ريف الحسكة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:18

الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

LBCI
منوعات
13:40

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

LBCI
منوعات
06:44

تسببت قضيتهنّ بأعمال شغب في بريطانيا... المتهم بقتل ثلاث فتيات يقرّ بذنبه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-28

الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار

LBCI
صحف اليوم
2025-01-12

"اللقاء الديمقراطيّ" لحكومة تضع خارطة طريق الإصلاح (الأنباء الالكترونية)

LBCI
فنّ
2025-01-05

مساري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة: "نفتقدكِ كثيراً"

LBCI
أخبار لبنان
04:28

د. محمد علي مقلد العضو المؤسس في المنبر الوطني للانقاذ، يتحدث عن 3 مشاريع تطرف في لبنان: المارونية السياسية، مشروع الحركة الوطنية اللبنانية، والشيعية السياسية (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:06

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الـAi وعمليات الاحتيال...

LBCI
منوعات
13:40

فيلم Yunan للنجم جورج خباز فى المسابقة الرسمية لـ”مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحصول على جنسية لطفلك عبر الولادة في أميركا بات أمرًا صعبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذه خلفيات إستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي في هذا التوقيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل فتحت جبهة جديدة في الضفة الغربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
خبر عاجل
12:23

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
خبر عاجل
09:47

وزير الخارجية السعودي: إنتخاب رئيس للبنان بعد فراغ طويل أمر إيجابي للغاية ونحن بحاجة لرؤية إجراءات وإصلاحات حقيقية من أجل زيادة مشاركتنا وأعتزم زيارة لبنان هذا الأسبوع

LBCI
صحف اليوم
00:09

في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
17:38

هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول

LBCI
خبر عاجل
12:19

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم إحترام الدستور وأؤكد إلتزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More