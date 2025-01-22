الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
منوعات
2025-01-22 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
أعلنت الشرطة اليونانية الأربعاء أنها فتحت تحقيقا بشأن تمثال عثر عليه شخص داخل كيس بلاستيكي أسود "قرب صناديق قمامة" في أحد شوارع تيسالونيكي، ثاني كبرى مدن اليونان (شمال).
وفتحت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة "تحقيقا أوليا بعد أن ذهب رجل يبلغ 32 عاما إلى الشرطة لتسليم تمثال قال إنه عثر عليه داخل كيس أسود قرب صناديق قمامة"، بحسب بيان للشرطة.
ووفق التقديرات الأولية لمصلحة الآثار، فإن هذا التمثال الرخامي بدون رأس والذي يبلغ طوله 80×25 سنتيمترا يعود إلى "الفترة الهلنستية" (323-31 قبل الميلاد)، حسب المصدر نفسه.
وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن التمثال سيُنقل إلى إدارة التحقيقات الجنائية في شمال اليونان للفحص المخبري ومن ثم إلى هيئة الآثار للتقييم والحفظ.
وتزخر اليونان بالقطع الأثرية بفضل تاريخها الضارب في القدم، ولكنها تعاني من شبكات الاتجار بالآثار.
كذلك، يُكتشف الكثير من القطع الأثرية المتنوعة في أحيان كثيرة في مختلف أنحاء البلاد أثناء أعمال شق الطرق أو في مواقع البناء.
آخر الأخبار
منوعات
اليونان...
العثور
تمثال
عمره!
(صورة)
التالي
"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!
الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-12-11
اكتشاف تمثال وقطع أثرية من العصر الروماني خلال أعمال صيانة في أثينا (صورة)
منوعات
2024-12-11
اكتشاف تمثال وقطع أثرية من العصر الروماني خلال أعمال صيانة في أثينا (صورة)
0
آخر الأخبار
2025-01-09
النائب ملحم خلف للـLBCI: مع تقديري لشخص قائد الجيش يجب أن نذهب الى انطلاقة دستورية حقوقية شرعية للبلد وهذا الانتخاب غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته
آخر الأخبار
2025-01-09
النائب ملحم خلف للـLBCI: مع تقديري لشخص قائد الجيش يجب أن نذهب الى انطلاقة دستورية حقوقية شرعية للبلد وهذا الانتخاب غير دستوري واكرر ان لا امكانية لانتخاب موظف من الفئة الاولى وهو لا يزال في وظيفته
0
منوعات
2025-01-07
العثور على مقبرة أثرية لأشهر أطباء الفراعنة القدماء (صور)
منوعات
2025-01-07
العثور على مقبرة أثرية لأشهر أطباء الفراعنة القدماء (صور)
0
أمن وقضاء
2024-12-25
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
2024-12-25
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
0
منوعات
11:08
تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية
منوعات
11:08
تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية
0
منوعات
07:33
"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!
منوعات
07:33
"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!
0
منوعات
06:18
الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
منوعات
06:18
الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
0
أمن وقضاء
03:03
الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة
أمن وقضاء
03:03
الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة
0
أخبار دولية
08:08
مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية
أخبار دولية
08:08
مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية
0
آخر الأخبار
04:20
بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني بعد لقائه الرئيس عون: أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكون الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها
آخر الأخبار
04:20
بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني بعد لقائه الرئيس عون: أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكون الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
07:55
جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات
0
آخر الأخبار
06:51
أهالي علما الشعب يتفقدون منازلهم... وفيديو يوثق الدمار
آخر الأخبار
06:51
أهالي علما الشعب يتفقدون منازلهم... وفيديو يوثق الدمار
0
أخبار دولية
06:47
تفاصيل لقاء رئيسَيْ الموساد والشاباك في مصر
أخبار دولية
06:47
تفاصيل لقاء رئيسَيْ الموساد والشاباك في مصر
0
تقارير نشرة الاخبار
06:47
في بعبدا سلسلة لقاءات...
تقارير نشرة الاخبار
06:47
في بعبدا سلسلة لقاءات...
0
أخبار لبنان
06:36
بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت
أخبار لبنان
06:36
بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت
0
أخبار دولية
03:06
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
أخبار دولية
03:06
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:43
ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:15
اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ
أخبار لبنان
16:15
اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ
2
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
3
آخر الأخبار
13:59
إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة
آخر الأخبار
13:59
إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة
4
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
5
آخر الأخبار
17:38
هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول
آخر الأخبار
17:38
هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول
6
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
7
موضة وجمال
16:11
ملكة جمال لبنان تخوض تجربة الرقص الشرقي للمرة الأولى (صور)
موضة وجمال
16:11
ملكة جمال لبنان تخوض تجربة الرقص الشرقي للمرة الأولى (صور)
8
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More