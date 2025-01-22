الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!
منوعات
2025-01-22 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!
تنقل عملية ضخمة 20 فيلا عبر الهند إلى حديقة حيوانات خاصة أنشأها نجل أغنى رجل في آسيا، ومتاخمة لمصفاة نفط كبيرة.
وأكد مركز فانتارا لإنقاذ الحيوانات الذي يديره أنانت أمباني، نجل رئيس شركة "ريلاينس إندستريز" الملياردير موكيش أمباني، أنه تم "تحرير الأفيال من المجال الاستغلالي لقطع الأشجار".
وأثار الحجم الكبير للمركز الذي يشير إلى أنه "أكبر مركز لإنقاذ الحيوانات البرية في العالم"، الدهشة اذ يضم أكثر من 50 دبا و160 نمرا و200 أسد و250 فهدا و900 تمساح، وفق عملية جرد لهيئة حديقة الحيوان المركزية التابعة لحكومة الهند.
ونُقلت الأفيال عبر عرض الهند بأكمله، أي مساحة 3200 كيلومتر عن طريق البر.
وتُعدّ هذه الرحلة مذهلة، إذ تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة.
وتتألف مجموعة الأفيال من حيوانات وُلدت في الأسر، وكان بعضها يعاني من جروح بالغة بسبب السلاسل التي يستخدمها مدربوها للسيطرة عليها.
ونُقلت في "سيارات إسعاف مخصصة للأفيال"، وهي شاحنات معدلة خصيصا، مع فريق مؤلف من أكثر من 200 موظف بينهم أطباء بيطريون.
ستعيش الحيوانات إلى جانب نحو 200 فيل موجودة أصلا ضمن المشروع الذي وضعه أنانت (29 سنة) والمخصص للحيوانات الأليفة. ويشكل هذا المشروع عملية واسعة تشمل أكثر من 2000 حيوان من 43 نوعا في مساحة تبلغ إلى نحو 12 كيلومترا.
وأكد بيان فانتارا أنّ هذه الحيوانات "ستعيش بلا قيود ولن تُجبَر على العمل مطلقا".
والموقع محاذ لمصفاة تابعة لريلاينس جامناغار تقول المجموعة إنها أكبر مصفاة للنفط الخام في العالم. وتتخطى الحرارة في هذه المنطقة خلال الصيف 50 درجة مئوية.
وسيُنقَل فيلان آخران من مجمّع المعابد الهندوسية في مايابور بولاية البنغال الغربية، إلى حديقة الحيوانات في رحلة تمتد على 2300 كيلومتر.
وبحسب فانتارا، سيتولى نحو 2100 موظف رعاية الحيوانات في الحديقة.
آخر الأخبار
منوعات
تعادل
المسافة
باريس
القاهرة"...
أفيال
هندية
نُقلت
حديقة
حيوانات
محلية
عملاقة:
"تم
تحريرها"!
التالي
تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-21
الزميلة آمال شحادة: رئيسا "الموساد" و"الشاباك" زارا القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية في محور فيلادلفيا
آخر الأخبار
2025-01-21
الزميلة آمال شحادة: رئيسا "الموساد" و"الشاباك" زارا القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية في محور فيلادلفيا
0
موضة وجمال
2025-01-21
"لويس فويتون" تعطي من اللوفر إشارة انطلاق أسبوع باريس للموضة الرجالية
موضة وجمال
2025-01-21
"لويس فويتون" تعطي من اللوفر إشارة انطلاق أسبوع باريس للموضة الرجالية
0
أخبار دولية
2025-01-17
مباحثات "فنية" في القاهرة حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2025-01-17
مباحثات "فنية" في القاهرة حول تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-01-15
باريس: لا مصلحة لدى فرنسا والجزائر في تكريس "توتر دائم" بينهما
أخبار دولية
2025-01-15
باريس: لا مصلحة لدى فرنسا والجزائر في تكريس "توتر دائم" بينهما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
0
منوعات
11:08
تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية
منوعات
11:08
تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية
0
منوعات
07:19
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
منوعات
07:19
في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)
0
منوعات
06:18
الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
منوعات
06:18
الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
0
أمن وقضاء
03:03
الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة
أمن وقضاء
03:03
الجيش: تفجير ذخائر في مناطق عدة
0
أخبار دولية
08:08
مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية
أخبار دولية
08:08
مسؤول إيراني كبير: طهران تأمل في أن يختار ترامب العقلانية
0
آخر الأخبار
04:20
بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني بعد لقائه الرئيس عون: أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكون الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها
آخر الأخبار
04:20
بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني بعد لقائه الرئيس عون: أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكون الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
07:55
جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات
0
آخر الأخبار
06:51
أهالي علما الشعب يتفقدون منازلهم... وفيديو يوثق الدمار
آخر الأخبار
06:51
أهالي علما الشعب يتفقدون منازلهم... وفيديو يوثق الدمار
0
أخبار دولية
06:47
تفاصيل لقاء رئيسَيْ الموساد والشاباك في مصر
أخبار دولية
06:47
تفاصيل لقاء رئيسَيْ الموساد والشاباك في مصر
0
تقارير نشرة الاخبار
06:47
في بعبدا سلسلة لقاءات...
تقارير نشرة الاخبار
06:47
في بعبدا سلسلة لقاءات...
0
أخبار لبنان
06:36
بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت
أخبار لبنان
06:36
بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت
0
أخبار دولية
03:06
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
أخبار دولية
03:06
تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:43
ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:15
اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ
أخبار لبنان
16:15
اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ
2
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
3
آخر الأخبار
13:59
إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة
آخر الأخبار
13:59
إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة
4
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)
5
آخر الأخبار
17:38
هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول
آخر الأخبار
17:38
هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول
6
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
7
موضة وجمال
16:11
ملكة جمال لبنان تخوض تجربة الرقص الشرقي للمرة الأولى (صور)
موضة وجمال
16:11
ملكة جمال لبنان تخوض تجربة الرقص الشرقي للمرة الأولى (صور)
8
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
منوعات
13:55
فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More