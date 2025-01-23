الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا

منوعات
2025-01-23 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا

أعلنت أكبر حديقة للحياة البرية في اليونان الأربعاء أنها ستنقل دلافينها الخمسة إلى حوض أسماك في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان.

وقال رجل الأعمال الفرنسي جان جاك لوسيور، مؤسس حديقة حيوان أتيكا، لقناة ميغا التلفزيونية اليونانية "ليس من السهل تربية الدلافين".

ومن المقرر نقل الدلافين إلى حوض كليرواتر البحري في فلوريدا بحلول أيار المقبل.

منذ سنوات، تتهم جماعات ناشطة في مجال الرفق بالحيوان الحديقة الواقعة بالقرب من أثينا بتنظيم عروض للدلافين، ما يتعارض مع القانون اليوناني.

وشدد لوسيور الأربعاء على أن الدلافين كانت جزءا من "برامج تعليمية" لم يتم تنفيذها خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وأكد أن الحديقة الخاصة "لا تتعرض لأي ضغوط" لنقل الدلافين. وقد افتُتحت الحديقة في عام 2000، وتبلغ مساحتها 20 هكتارا وتقع شرق العاصمة، وتضم أكثر من 2000 حيوان من حوالى 300 نوع، وفق موقعها الإلكتروني.

في عام 2022، تعرضت الحديقة لانتقادات شديدة بسبب إطلاق نار على شمبانزي لأسباب تتعلق بالسلامة إثر هروبه من حظيرته. ووقعت حادثة مماثلة تتعلق بحيواني جاكوار في عام 2018.

آخر الأخبار

منوعات

جماعات

الرفق

بالحيوان...

حديقة

حيوانات

اليونان

دلافينها

فلوريدا

بصورة قديمة وملفتة... هكذا احتفل ترامب بعيد زواجه الـ20!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-01-22

"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-06

عبد الرحمن للـLBCI: حزب الله تواجد في حمص وفي بعض القرى منذ 2013 وبعد ذلك تنقل في مناطق أخرى ويبدو أن اليوم لم يعد لديه ما يقاتل من أجله في سوريا و 70% من سوريا أو أكثر لم يعد تحت سيطرة النظام وحزب الله هو المتأثر الأكبر بما يجري للنظام

LBCI
أخبار دولية
11:30

ترامب يتوعّد روسيا بعقوبات إذا لم تتوصّل "فورا" إلى حل للنزاع مع أوكرانيا

LBCI
منوعات
2025-01-22

تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:35

بصورة قديمة وملفتة... هكذا احتفل ترامب بعيد زواجه الـ20!

LBCI
منوعات
12:23

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

LBCI
منوعات
2025-01-22

تُرصد للمرة الأولى في البلاد... اكتشاف أجناس برية نادرة في حديقة وطنية كمبودية

LBCI
منوعات
2025-01-22

"الرحلة تعادل المسافة من باريس إلى القاهرة"... أفيال هندية نُقلت إلى حديقة حيوانات محلية عملاقة: "تم تحريرها"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:07

الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

ترامب يثير الفضول بعدم وضع يده على الكتاب المقدس خلال أداء القسم

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-24

منظمة Hostage Aid: المطران السوري الأميركي يوحنا ابراهيم فقد خلال الحرب كان معتقلا من جانب السلطات في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:43

وزير الخارجية السعودي يحطّ في بيروت.. (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:44

المستجدات الأخيرة على المقلب الاسرائيليّ عن احتمال تمديد مهلة الـ60 يومًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:42

من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد

LBCI
آخر الأخبار
05:39

الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:37

ّبترقّب للملف الحكوميّ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:36

زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار

LBCI
أخبار لبنان
04:51

نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:35

غراندي من بعبدا: لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا

LBCI
أخبار لبنان
04:27

الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحة وتغذية
15:40

3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!

LBCI
منوعات
12:23

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم

LBCI
صحف اليوم
00:20

إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
أخبار دولية
02:15

تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

LBCI
صحف اليوم
00:36

خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)

LBCI
أخبار دولية
01:56

طالب أطلق النار داخل ثانوية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More