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بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا
منوعات
2025-01-23 | 06:53
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بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا
أعلنت أكبر حديقة للحياة البرية في اليونان الأربعاء أنها ستنقل دلافينها الخمسة إلى حوض أسماك في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان.
وقال رجل الأعمال الفرنسي جان جاك لوسيور، مؤسس حديقة حيوان أتيكا، لقناة ميغا التلفزيونية اليونانية "ليس من السهل تربية الدلافين".
ومن المقرر نقل الدلافين إلى حوض كليرواتر البحري في فلوريدا بحلول أيار المقبل.
منذ سنوات، تتهم جماعات ناشطة في مجال الرفق بالحيوان الحديقة الواقعة بالقرب من أثينا بتنظيم عروض للدلافين، ما يتعارض مع القانون اليوناني.
وشدد لوسيور الأربعاء على أن الدلافين كانت جزءا من "برامج تعليمية" لم يتم تنفيذها خلال العامين ونصف العام الماضيين.
وأكد أن الحديقة الخاصة "لا تتعرض لأي ضغوط" لنقل الدلافين. وقد افتُتحت الحديقة في عام 2000، وتبلغ مساحتها 20 هكتارا وتقع شرق العاصمة، وتضم أكثر من 2000 حيوان من حوالى 300 نوع، وفق موقعها الإلكتروني.
في عام 2022، تعرضت الحديقة لانتقادات شديدة بسبب إطلاق نار على شمبانزي لأسباب تتعلق بالسلامة إثر هروبه من حظيرته. ووقعت حادثة مماثلة تتعلق بحيواني جاكوار في عام 2018.
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