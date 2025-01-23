الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حققت أحلامها... شابة صومالية تصبح "أول فارسة" في بلدها وهذه قصتها!

منوعات
2025-01-23 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حققت أحلامها... شابة صومالية تصبح &quot;أول فارسة&quot; في بلدها وهذه قصتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حققت أحلامها... شابة صومالية تصبح "أول فارسة" في بلدها وهذه قصتها!

يشذّ مشهد شخص طويل القامة يرتدي الأسود ويمتطي جوادا عن الصورة المألوفة في شوارع مقديشو التي تعجّ بمركبات التوك توك والدراجات النارية الصاخبة، لكنّ غرابته وفرادته تتضاعفان عندما يتبين أن الفارس الغامض ليس إلا امرأة.

تفتخر شكري عثمان موسى بأنها "أول فارسة" في بلدها الصومال الشديد التمسك بتطبيق مُحافظ للتقاليد الإسلامية والواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وتقول لوكالة فرانس برس "لقد كان هذا حلمي منذ سنوات".

قبل دقائق قليلة، كانت الفتاة البالغة 25 عاما تتجول في وسط العاصمة الصومالية على ظهر حصانها الكستنائي، معتمرة قبعة رعاة بقر سوداء تتناسب مع عباءتها الطويلة من اللون نفسه، فيما تكفّلت نظّارتها الشمسية الكبيرة تغطية عينها وما ظهر من وجهها.

ورغم أن الشابة الرياضية لم تبدأ ركوب الخيل إلا في منتصف العام الفائت، باتت هذه الرياضية تطمح للانضمام إلى الاتحاد الصومالي للفروسية لتمثيل بلدها دوليا.

وتقول موسى إنها تمكنت من "الصمود والتغلّب" على العديد من العقبات لتحقيق حلمها.

وتروي أنها لم تكن في البداية تعرف حتى أين تستطيع "العثور على حصان". وبعد أشهر من التدريب المكثّف، تؤكد أنها باتت "سعيدة جدا في الوقت الراهن لأنها أصبحت فارسة ذات خبرة" وصاحبة حصان "رائع"، عل ما تصفه.

وواجهت شكري عثمان منذ انطلاقها التقاليد والقوالب النمطية المتعلقة بالجنسين في المجتمع الصومالي الشديد التديّن.

وتضيف "أردت أن أظهر للجميع أن امتطاء الخيل أمر طبيعي تماما بالنسبة للنساء، وأن ذلك مسموح به في ديننا".

ويلاحظ مدربها يحيى معلم عيسى إن "نجاحها مصدر إلهام لجميع الصوماليين"، بينما تقول شقيقتها ناديفو عثمان موسى إن المؤسسة التي تملكها العاللة، وهي صالون تجميل تعمل فيه الفارسة أيضا، تستفيد هي الأخرى مما حققته من شهرة بفضل هوايتها.

وتشير الشقيقة إلى أن الزبائن "يهوون التقاط الصور" مع الحصان. وتقول معلّقةً "نحن فخورون جدا".

- "تعبير عن عودة السلام" -
ويعتبر بعض السكان الذين رأوا شكري عثمان موسى تجول في الشوارع بخطوات واثقة، أن هذا المشهد يعبّر عن عودة السلام ببطء إلى مقديشو التي كانت تُعدّ في السابق المدينة الأكثر خطورة في العالم.

ويجهد الصومال للتعافي بعد عقود من الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في زيادة كبيرة في معدلات الفقر. وتواجه الدولة الفدرالية راهنا تمرّد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، فضلا عن كوارث مناخية متكررة.

وعاد عبد الفتاح عبدي حاجي نور في الآونة الأخيرة للعيش في العاصمة الصومالية بعد سنوات أمضاها في الخارج، "لأن المدينة استعادت الأمان".

ويقول أحد السكان لوكالة فرانس برس إن "رؤية امرأة تمتطي حصانا في العاصمة بمثابة شهادة على عودة السلام".

وكان محمد آدم حسن واحدا من بين مارة كثر، من بينهم حتى رجل شرطة، استقبلوا شكري عثمان موسى أو أرادوا التقاط صورة لها أثناء جولتها على الحصان.

ويعلّق قائلا "هذا يجعلني أرغب في تعلم ركوب الخيل بنفسي وربما التوقف عن ركوب التوك توك".
 

آخر الأخبار

منوعات

أحلامها...

صومالية

"أول

فارسة"

بلدها

قصتها!

LBCI التالي
بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا
بصورة قديمة وملفتة... هكذا احتفل ترامب بعيد زواجه الـ20!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-02

وردت من الفضاء عام 2022... إشارة "غامضة" تشغل بال العلماء وهذه قصتها!

LBCI
منوعات
2024-11-29

"شعرت أنه قطعة أثرية"... شابة تقرر تحويل فستان زفاف جدتها إلى فستان أحلامها والنتيجة مذهلة!

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-19

"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي

LBCI
فنّ
2025-01-18

"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:20

كيت ميدلتون في ظهور نادر بعد تعافيها من السرطان... شاهدوا كيف بدت (صور)

LBCI
منوعات
06:53

بعد نزاع طويل مع جماعات الرفق بالحيوان... أكبر حديقة حيوانات في اليونان تنقل دلافينها إلى فلوريدا

LBCI
منوعات
2025-01-22

بصورة قديمة وملفتة... هكذا احتفل ترامب بعيد زواجه الـ20!

LBCI
منوعات
2025-01-22

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:27

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

LBCI
آخر الأخبار
16:21

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": يجب رسم رؤية للمرحلة والحكومة يجب أن تتمثل فيها كل المكونات

LBCI
أخبار لبنان
15:40

الوزير السابق زياد بارود لـ"جدل": أجزم أنه لم يعرض علي أي حقيبة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-22

تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بداية لقاء جوزيف عون ووزير الخارجية السعودي: وأخيراً...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:00

من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
صحف اليوم
00:20

إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
أخبار دولية
02:15

تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات للـLBCI: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان سيزور سوريا غدًا

LBCI
صحف اليوم
00:36

خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
07:21

أمن الدولة توقف شخصًا لتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More