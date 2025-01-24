"الله يتمم على خير"... الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها على طريقتها الخاصة (صورة)

شاركت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، صورة عبر حسابها على انستغرام أعلنت من خلالها عن حمل ابنتها الأميرة إيمان من زوجها جميل ألكسندر ترميوتس.

وظهرت الأميرة ايمان في الصورة ببطن منتفخ أثناء وقوفها أمام زوجها على شاطئ البحر عند غروب الشمس.

وكتبت الملكة رانيا: "الاثنين غاليين على قلبي، بس الجاي أغلى... الله يتمم على خير".