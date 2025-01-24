صورة تضع كيم كارداشيان في مأزق... والسبب: ميلانيا ترامب؟!

فقدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عدداً كبيراً من متابعيها بعد مشاركتها صورة للسيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابها على انستغرام.

وفي التفاصيل، ألغى حوالي 150 ألف شخص متابعة كارداشيان على انستغرام بعد نشرها صورة لميلانيا وهي ترتدي بدلة سوداء وقبعة سوداء كبيرة.

وانتقد المتابعون كارداشيان لافتين إلى أنها دعمت ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية، إذ كتب أحد الأشخاص: "كيم كارداشيان نشرت صورة لميلانيا ترامب؟ نعم، من الواضح لمن صوتت".

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