رقم قياسي جديد لعدد زوار سوق ستراسبورغ الميلادية

استقطبت سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا 3,4 ملايين زائر في نهاية عام 2024، مسجّلة رقما قياسيا جديدا، وفق ما أعلن الجمعة المسؤول عن تنسيق الحدث غيّوم ليبسيغ.



وقال نائب رئيسة بلدية ستراسبورغ، ليبسيغ في مؤتمر صحافي "لقد استقبلنا 3,4 ملايين زائر"، مقارنة بـ3,3 ملايين العام الفائت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال ليبسيغ إن "سكان المدينة عادوا هذا العام" إلى السوق الميلادية التي أقيمت من 27 تشرين الثاني إلى 27 كانون الأول. وارتفعت نسبة سكان المدينة ومنطقتها إلى إجمالي الزوار من 34 في المئة العام الفائت إلى 47 في المئة هذه السنة.



ومن بين السياح الأجانب، حل الألمان في المرتبة الأولى، تلاهم الأميركيون فالسويسريون ثم الإسبان وبعدهم الإيطاليون، بحسب ما افاد رئيس هيئة السياحة في ستراسبورغ جويل ستيفن. وأشار أيضا إلى أن "عدد الزوار الأتراك زاد أيضا بشكل كبير في السنوات الأخيرة". (...)