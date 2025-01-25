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فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية

منوعات
2025-01-25 | 12:00
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فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية
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فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية

يجتمع عدد من التلاميذ في مدرسة اعدادية في إحدى ضواحي باريس الفقيرة حول البيانو بسعادة ليتعلموا مفاهيم الرياضيات من خلال الغناء.

وبدا ارتياح تلاميذ المرحلة المتوسطة المشاركين في ورشة العمل واضحا حيث يجتمعون داخل جدران "البيت الأكاديمي للرياضيات" الذي افتُتِح في أيلول الفائت داخل كلية جان لوليف دو بانتان.

ويهدف هذا المكان اللطيف إلى "تخفيف قلق التلاميذ وحتى المعلمين حيال الرياضيات"، بحسب ما يوضح المدير العلمي والتعليمي للمشروع ريشار برييريه في حديث لوكالة فرانس برس.

وفي ضوء تراجع فرنسا في التصنيفات العالمية للرياضيات، بات المطلوب توفير طرق تعليمية مختلفة تقوم على الابتكار.

وتُظهر الدراسة الدولية "تيمس"، التي تتناول التحصيل الدراسي في الرياضيات والعلوم أن تلاميذ الصفين الأول والرابع الابتدائي في فرنسا من بين الأسوأ في دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هاتين المادتين.
ويستمع تلاميذ المرحلة المتوسطة خلال ورشة العمل إلى عازفة البيانو ألكسندرا دوغريف، وهي مفتشة في مجال التعليم الموسيقي، تعزف لهم مقطوعات لبيتهوفن ومايلز ديفيس وحتى "بوليرو" لرافيل.

وعندما تسأل المراهقين ما هو "التناظر" الذي يسمعونه في هذه الموسيقى، تأتي الإجابة مباشرة من فم لِيا: "تناظر محوري"، وبشكل عفوي، تبادر التلميذة إلى تقليد طي ورقة، كما فعلت خلال تمرين كان أُجريَ للتو على الورق.

وتقول ألكسندرا دوغريف لوكالة فرانس برس: "إن جعل التلاميذ يختبرون شيئا مجرّدا إلى هذا الحدّ، كالتناظر، يشكل تحديا حقيقيا". 

وبهذه الطريقة، تجعل الورشة ذات الطابع الترفيهي التلاميذ يفهمون الكثير من المفاهيم الرياضية من خلال الجسم، ويؤكد أحدهم أنه أحبّ كثيرا هذه الطريقة، فيما يعلّق آخر: "كان الأمر أشبه بدرس رياضيات... ولكن بطريقة أكثر حيوية".

وتوضح المديرة التنفيذية للمشروع ستيفاني أوديسيك أن استثمار 20 مليون يورو لإنشاء "البيت الأكاديمي للرياضيات" يهدف إلى معالجة "النتائج السيئة في الرياضيات لتلاميذ في أكاديمية كريتاي" حيث "لم يُجدِ نفعا كون المعلمين متحمسين جدا". (...)

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