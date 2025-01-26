السعودية تعمل على إعادة توزيع النشيد الوطني: وهذا ما صرّح به تركي آل الشيخ!

التقى الموسيقار الألماني الشهير هانز زيمر، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، لمناقشة عدد من "المشاريع المستقبلية" التي تُعد خطوة جديدة في التعاون الفني والثقافي.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هانز زيمر، الحائز على جائزتي أوسكار والمعروف بموسيقاه الخالدة في أفلام مثل "الأسد الملك" ومعظم أفلام كريستوفر نولان، يعمل حاليًا على إعادة خلق النشيد الوطني السعودي بتوزيع موسيقي جديد.

ووفقًا لعدة وسائل إعلام عربية، فإن زيمر في محادثات لتأليف مقطوعة موسيقية أصلية تحمل اسم "العربية"، مستوحاة من ثقافة المملكة وتراثها العريق.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مشاريع أخرى، من بينها العمل على تأليف موسيقى تصويرية لإنتاج سعودي قادم يتناول معركة اليرموك التاريخية.

وقد علّق تركي آل الشيخ على اللقاء عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلاً: "اليوم التقيت بشخص يُعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا. ناقشنا العديد من المشاريع المستقبلية التي آمل أن ترى النور قريبًا... بما في ذلك إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي باستخدام آلات موسيقية مختلفة."