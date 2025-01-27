ياباني سافر عبر إفريقيا بعربة يدوية تزن أكثر من 100 كيلوغرام! (صورة)

وصل رجل ياباني يبلغ 34 عاما الأحد إلى كيب تاون، في ختام رحلة تزيد عن 6000 كيلومتر من كينيا إلى جنوب إفريقيا أنجزها سيرا على القدمين مع جرّ عربة ذات عجلتين تُعرف بالـ"ريكشا".

وقد بدا التأثر على يوجي "غامب" سوزوكي عند إنهاء الرحلة، إذ شكر داعميه على مساندتهم له خلال مساعيه الأخيرة التي بدأت في العاصمة الكينية في تموز وأخذته عبر تنزانيا وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا.

وقال سوزوكي: "لم أكن لأتمكن من ذلك لولاكم يا رفاق. أنا أَجري من أجل المتعة. لقد كنتُ أسافر منذ تسع سنوات بالفعل وأحصل على القوة منكم يا رفاق، لذلك أعطيكم القوة أيضا. هذه حياتي".

ووفقا لموقعه على الإنترنت، جرّ سوزوكي سابقا عربته ذات العجلتين من الصين إلى الهند (2016-2017)، وأيضا لمسافة 2500 كيلومتر في أوروبا (2017) و5100 كيلومتر عبر الولايات المتحدة (2022-2023).

ويبلغ وزن عربة الريكشا التي يجرّها أكثر من 100 كيلوغرام.

ويرتدي سوزوكي نسخة من جوارب التابي التقليدية اليابانية أثناء رحلاته، والتي ينشر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكالة فرانس برس