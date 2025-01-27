قبل افتتاح "إكسبو 2025"... أوساكا اليابانية تفرض حظرًا على التدخين: كم تبلغ الغرامة؟

فرضت مدينة أوساكا اليابانية الاثنين حظرا على التدخين في الشوارع العامة كجزء من الجهود المبذولة لتصبح أكثر ملاءمة للزوار قبل معرض إكسبو الدولي هذا العام.

وتشارك حوالى 160 دولة ومنطقة في إكسبو 2025، أحدث نسخة من الحدث الذي يقام كل خمس سنوات في مواقع عالمية مختلفة.

وقال رئيس بلدية المدينة هيديوكي يوكوياما في أوائل كانون الثاني "يبدأ معرض إكسبو الدولي في نيسان. نريد الترحيب بالكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، لذلك نريد أن نجعل أوساكا مدينة يشعر فيها الناس بالأمان مع شوارع خالية من التدخين".

قبل الاثنين، حُظر التدخين في ست مناطق بينها المنطقة المحيطة بمحطة أوساكا للقطارات. وقد وُسّع القرار ليشمل المدينة بأكملها، ويواجه المخالفون غرامة قدرها 1000 ين (أي 6,40 دولارات).

تحظر القواعد المحلية بالفعل التدخين أثناء المشي في معظم الأماكن في اليابان، لكن معارضة بعض المشرعين حالت دون اعتماد قوانين صارمة على المستوى الوطني.

اعتبارا من نيسان، ستحظر منطقة أوساكا الواسعة التدخين في المطاعم التي تحتوي على مناطق جلوس تتخطى مساحتها 30 مترا مربعا، على الرغم من السماح بالتدخين في مساحة منفصلة، مثل غرفة التدخين.

تحظر القوانين الوطنية الحالية التدخين في المؤسسات التي تحتوي على مناطق لتناول الطعام تزيد مساحتها عن 100 متر مربع.

وقد عانى معرض إكسبو 2025 من بطء في مبيعات التذاكر وقلق عام بشأن ميزانية تعمير المنشآت المرتبطة بالحدث.

وبيعت حوالى 7,5 ملايين تذكرة بحلول أوائل كانون الثاني للحدث الذي يستمر ستة أشهر، وهو مستوى يوازي نصف الهدف المحدد من المنظمين.

وكالة فرانس برس