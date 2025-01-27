خرجت مع كلبها إلى الفناء الخلفي... فكانت ضحية للطقس الشتوي القاسي في أوهايو!

توفيت امرأة من ولاية أوهايو في حادث مأساوي جراء الطقس الشتوي القاسي، وذلك أثناء خروجها مع كلبها في الفناء الخلفي لمنزلها.

في التفاصيل، وُجدت يوجينيا ميشيل وادمان، البالغة من العمر 43 عامًا، جثة هامدة في الفناء الخلفي لمنزلها يوم 19 كانون الثاني قبل الساعة 11 صباحًا، حسبما أفاد مكتب عمدة مقاطعة هورون.

وتشير السلطات إلى أن وادمان، وهي أم تحب حيوانها الأليف، كانت قد خرجت مع كلبها مرتديةً "بيجاما خفيفة" فقط، عندما حدثت الكارثة ليلة السبت.

وقال مكتب الشريف في بيان إن السيدة وادمان "سقطت على الأرض وأصيبت بجروح على الفناء المغطى بالثلوج والجليد".

ويُشتبه في أن وادمان توفيت نتيجة انخفاض حرارة الجسم بعد تعرضها لدرجات حرارة تراوحت بين العشرينات طوال الليل. وتشير التحقيقات الأولية إلى أنها ربما تعرضت للإصابة ثم سقطت على الأرض الجليدية، حيث تجمدت بسبب البرد القارس.

التحقيق مستمر في الحادث، ويتم انتظار نتائج التشريح الكامل للجثة. كما لم تُعرف حالة الكلب الذي كانت معه في الحادث.