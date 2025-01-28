الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف استثنائي في الدنمارك... العثور على قيء متحجر يعود تاريخه إلى 66 مليون سنة (صور)

منوعات
2025-01-28 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف استثنائي في الدنمارك... العثور على قيء متحجر يعود تاريخه إلى 66 مليون سنة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف استثنائي في الدنمارك... العثور على قيء متحجر يعود تاريخه إلى 66 مليون سنة (صور)

أعلن متحف في الدنمارك الاثنين العثور على قطعة متحجرة من القيء يعود تاريخها إلى 66 مليون سنة.

وقال المتحف في بيان إنّ "هذا النوع من الاكتشافات... يتسم بأهمية كبيرة لإعادة بناء نظم الماضي لأنه يوفر معلومات مهمة بشأن أي حيوان أكل أي فريسة".

واكتشف أحد الهواة المحليين في ستيفنز كلينت هذه المتحجرة، وهو موقع طبيعي في جنوب كوبنهاغن.

ووفق موقع وكالة فرانس برس، عثر بيتر بينيكي وهو يسير على قطع صغيرة غير عادية تبيّن أنها طيطان بحري، في قطعة من الطبشور كان يكسّرها.

ثم أخذ هذه القطع الصغيرة إلى متحف في شرق سيلاند حيث تم فحصها.

وبحسب الخبراء، يتكوّن هذا القيء المتحجّر من نوعين مختلفين على الأقل من الطيطان البحري الذي أكلته سمكة وتقيأت أجزاء منه غير القابلة للهضم.

ونقل البيان عن عالم المتحجرات جيسبر ميلان قوله إنّ "هذا الاكتشاف استثنائي"، ويسلط الضوء على العلاقات بين الحيوانات المفترسة والفرائس خلال العصر الطباشيري.

وأوضح أنّ "الطيطان البحري لا يشكل نظاما مغذيا بشكل خاص، لأنه يتألّف في الغالب من صفائح كلسية متماسكة ببعض الأجزاء الرخوة. ولكن هنا يتّضح أن حيوانا ما، ربما نوعا من الأسماك، كان يأكل الطيطان البحري قبل 66 مليون سنة".

وكالة فرانس برس
 

آخر الأخبار

منوعات

قيء

الدنمارك

اكتشاف

علماء آثار

قطعة متحجرة

حيوانات

علوم

تاريخ.

LBCI التالي
ناشطان بيئيان يعطلان مسرحية في لندن: ما فعلاه أثار جدلاً كبيرًا! (فيديو)
كتب محظورة تعود إلى مكتبات دمشق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:29

وزير الخارجية الدنماركي: ترامب لن يحصل على غرينلاند

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

قاسم: الانكشاف المعلوماتيّ الذي قامت به إسرائيل كان من العوامل المؤثرة علينا فانكشفنا بالمقدار الواسع ونحن نجري تحقيقًا لاخذ الاجراءات اللازمة وما حصل مفاجئ ما يدفعنا إلى ان نفهم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

معلومات الـLBCI: المواطنون دخلوا الى البستان ومروحين سيرًا والجيش تمركز للمرة الاولى في مروحين بينما تبقى قرية البستان من دون انتشار للجيش اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

معلومات للـLBCI: اتصال بين الرئيسين عون وسلام تناول الملف الحكومي وسط أجواء مشجعة تناقض الشائعات المتداولة ولكن الرئيس المكلّف لن يحضر الى قصر بعبدا اليوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:48

في عيد ميلادها الـ31... كريستيانو رونالدو يعايد جورجينا رودريغيز بكلمات مميزة: "رفيقة الدرب" (صور)

LBCI
منوعات
08:30

البيت الأبيض يعلن عن الصورة الرسمية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب (صورة)

LBCI
منوعات
08:00

ناشطان بيئيان يعطلان مسرحية في لندن: ما فعلاه أثار جدلاً كبيرًا! (فيديو)

LBCI
منوعات
07:28

كتب محظورة تعود إلى مكتبات دمشق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-01-26

مهى بيرقدار عن أغنية ابنها يوسف الخال الجديدة: "فعلا كل شي تغير... وهذا مصدر كلماتها"

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-25

الجيش يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... ووحداته تُوسع انتشارها في القطاع الأوسط (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:20

الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية": الاعتداءات على الفرق الاعلامية هدفها حجب الصورة الحقيقية عن الناس

LBCI
خبر عاجل
2025-01-22

اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

لقاءات رئيس الجمهورية في بعبدا..

LBCI
أخبار دولية
07:03

تراجع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.. واحتجاجات في الشمال الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

كاميرا الـLBCI في القطاع الغربي..

LBCI
أخبار دولية
06:09

قطر تؤكد دعمها حل الدولتين

LBCI
أخبار لبنان
04:37

هاشم للـLBCI: تفاهمنا مع الرئيس المكلّف..وهذا ما يُؤخّر التأليف

LBCI
أمن وقضاء
02:56

شبكات لتهريب الخضار في مختلف المناطق اللبنانيّة رصدتها أمن الدولة...

LBCI
أخبار دولية
15:59

اتفاق اوروبيّ على خارطةِ طريق لتخفيفِ العقوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليك ما تحتاج معرفته للاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ملتقى التجارة الإلكترونية: Whish Money و Wolfofbey يدعمان ريادة الأعمال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:24

خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان

LBCI
فنّ
05:58

بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
01:28

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

LBCI
خبر عاجل
12:22

انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

LBCI
خبر عاجل
12:06

الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

LBCI
خبر عاجل
08:45

الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More