اكتشاف استثنائي في الدنمارك... العثور على قيء متحجر يعود تاريخه إلى 66 مليون سنة (صور)

أعلن متحف في الدنمارك الاثنين العثور على قطعة متحجرة من القيء يعود تاريخها إلى 66 مليون سنة.

وقال المتحف في بيان إنّ "هذا النوع من الاكتشافات... يتسم بأهمية كبيرة لإعادة بناء نظم الماضي لأنه يوفر معلومات مهمة بشأن أي حيوان أكل أي فريسة".

واكتشف أحد الهواة المحليين في ستيفنز كلينت هذه المتحجرة، وهو موقع طبيعي في جنوب كوبنهاغن.

ووفق موقع وكالة فرانس برس، عثر بيتر بينيكي وهو يسير على قطع صغيرة غير عادية تبيّن أنها طيطان بحري، في قطعة من الطبشور كان يكسّرها.

ثم أخذ هذه القطع الصغيرة إلى متحف في شرق سيلاند حيث تم فحصها.

وبحسب الخبراء، يتكوّن هذا القيء المتحجّر من نوعين مختلفين على الأقل من الطيطان البحري الذي أكلته سمكة وتقيأت أجزاء منه غير القابلة للهضم.

ونقل البيان عن عالم المتحجرات جيسبر ميلان قوله إنّ "هذا الاكتشاف استثنائي"، ويسلط الضوء على العلاقات بين الحيوانات المفترسة والفرائس خلال العصر الطباشيري.

وأوضح أنّ "الطيطان البحري لا يشكل نظاما مغذيا بشكل خاص، لأنه يتألّف في الغالب من صفائح كلسية متماسكة ببعض الأجزاء الرخوة. ولكن هنا يتّضح أن حيوانا ما، ربما نوعا من الأسماك، كان يأكل الطيطان البحري قبل 66 مليون سنة".

وكالة فرانس برس