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في الولايات المتحدة... مستويات التلاميذ الأكاديمية تواصل التراجع بعد جائحة كوفيد-19
منوعات
2025-01-30 | 14:40
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في الولايات المتحدة... مستويات التلاميذ الأكاديمية تواصل التراجع بعد جائحة كوفيد-19
يواصل الأداء الأكاديمي للتلاميذ في الولايات المتحدة تراجعه من دون أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وتحديدا في القراءة التي وصلت مستوياتها إلى أدنى أرقام تُسجّل على الإطلاق، على ما أظهرت بيانات رسمية.
وتكشف هذه النتائج أيضا عن اتساع فجوة عدم المساواة التعليمية في المدارس المتوسطة، إذ بالكاد عاد التلاميذ إلى مستويات ما قبل الجائحة، بينما يواصل التلاميذ تراجعهم.
وفي العام 2020، أجبرت الجائحة غالبية التلاميذ الأميركيين على التزام منازلهم لأشهر عدة.
وقال رئيس وكالة الإحصاءات التابعة لوزارة التعليم الفدرالية دانييل ماكغراث في بيان إنّ التراجع المتواصل في مستويات القراءة "يشير إلى أننا نواجه تحديات لا يمكن تفسيرها بشكل كامل".
وسجلت القراءة مستويات أدنى من الرياضيات، ولم تكن نسبة طلاب المدارس المتوسطة الذين فشلوا في اختبار القراءة بهذا الارتفاع منذ بدء إحصاء هذه المستويات عام 1992.
وتسجل ولاية واحدة فقط من بين 50 ولاية، لويزيانا، تحسّنا في مستويات القراءة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأُجريت هذه الاختبارات التي عادة ما تُجرى كل عامين، في بداية 2024 على نحو 235 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية و230 ألف تلميذ في المدارس المتوسطة في مختلف أنحاء البلاد.
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