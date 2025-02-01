الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عهد جديد في غرفة الصحافة في البيت الأبيض مع صانعي المحتوى
منوعات
2025-02-01 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
عهد جديد في غرفة الصحافة في البيت الأبيض مع صانعي المحتوى
خلال الإحاطة الإعلامية في البيت الأبيض الجمعة، وجّه السؤال الافتتاحي أحد مقدّمي برامج البودكاست السياسية الذي شغل مقعد "وسائل الإعلام الجديدة"، في إطار سياسة تسمح لصانعي المحتوى بالتقدّم بطلبات للحصول على أوراق اعتماد صحافية على أساس التناوب.
وقالت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاخير تلقى أكثر من عشرة آلاف طلب لشغل هذا المقعد، بعد الكشف عن سياسة جديدة تسمح لمنتجي البودكاست (المدونات الصوتية) وصانعي المحتوى على "تيك توك" وغيرهم بالتقدم للحصول على أوراق اعتماد صحافية على أساس التناوب.
وأوردت في إحاطة صحافية "قد نضطر إلى جعل هذه الغرفة أكبر قليلا"، قبل أن تأذن بالسؤال الأول لمقدم بودكاست "روثليس"، الذي وصفته بأنه أحد الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة.
وسارع جون آشبروك، مقدم بودكاست "روثليس" الذي شغل مقعدا في مقدم غرفة الإحاطة الضيقة، الى اتهام وسائل الإعلام التقليدية بملاحقة إدارة دونالد ترامب حول مسعاها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وسأل آشبروك بنبرة جامدة "هل تعتقدين أنهم منفصلون عن واقع الأميركيين الذين يطالبون باتخاذ إجراءات بشأن أزمة الحدود لدينا؟".
وسارعت ليفيت إلى الرد "من المؤكد أن وسائل الإعلام منفصلة عن الواقع".
ولطالما كانت المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض حكرا على وسائل الإعلام الرئيسية التي عانت في السنوات الأخيرة تراجع ثقة الجمهور بها في حين اكتسب مقدمو البرامج الصوتية عددا كبيرا من المتابعين.
وانتقد ترامب مرارا وسائل الإعلام التقليدية ووصفها بأنها "عدو الشعب".
خلال حملته الانتخابية العام الماضي، تجنب ترامب بعض شبكات التلفزيون الكبرى، واختار بدلا من ذلك التحدث إلى مقدمي البرامج الصوتية اليمينيين وشخصيات الإنترنت الذين بدا أنهم يروجون لشعاره السياسي "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
- "متملقون" -
تعهدت ليفيت (27 عاما) أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض محاسبة الصحافيين على ما وصفته بنشر "أكاذيب" حول ترامب.
وقالت إن الطلبات المقدمة لشغل هذا المقعد تدفقت من جميع أنحاء البلاد، بدون أن توضح كيف سيتم الاختيار أو من سيكون شاغل المقعد التالي.
في الأيام الأخيرة، أعرب أنصار ترامب البارزون، بمن فيهم العديد من المتهمين بترويج نظريات المؤامرة، عن اهتمامهم عبر الإنترنت بالتقدم بطلبات للحصول على أوراق اعتماد صحافية في البيت الأبيض.
ويواصل الأميركيون ابداء "ثقة منخفضة قياسية" بوسائل الإعلام، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
ويؤكد خبراء الإعلام أن الأميركيين، وخصوصا الشباب، تحولوا من الصحف التقليدية وشبكات التلفزيون إلى استهلاك الأخبار التي مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست والمدونات.
ويقول نحو واحد من كل خمسة أميركيين ــ كثر منهم دون الثلاثين ــ إنه يحصل بانتظام على الأخبار من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي مواجهة هذه الدينامية المتغيرة، ينبغي ألا يعترض أحد على تشريع غرفة الإحاطة في البيت الأبيض على المنافذ غير التقليدية، كما كتب الإعلامي توم جونز لمعهد بوينتر الإعلامي غير الربحي.
لكن جونز حذر من "منح هذه الأماكن الجديدة في البيض الأبيض لمن هم مجرد متملقين لترامب ولشعار +لنجعل أميركا عظيمة مرة اخرى+، ولمن يسمون أنفسهم وسيلة إعلامية لمجرد أنهم يحملون ميكروفونا أو حاسوبا نقالا".
وأضاف "إذا كانت هذه هي الحال، فإن فكرة مقعد +وسائل الإعلام الجديدة+ لن تكون منتجة. في النهاية، هذه مؤتمرات صحافية وليست تجمعات حماسية".
آخر الأخبار
منوعات
الصحافة
البيت
الأبيض
صانعي
المحتوى
التالي
بعد استخدامه سنويا للتنبؤ بموعد حلول الطقس الربيعي... تشكيك بصدقية توقعات المرموط "فيل"
"أنا المعلم الترند بعلم"... وسام حنا يشوّق المتابعين للبرنامج الرمضاني القادم (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-16
كارولين ليفيت...المتحدثة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب
أخبار دولية
2024-11-16
كارولين ليفيت...المتحدثة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-23
إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
علوم وتكنولوجيا
2025-01-23
إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
0
آخر الأخبار
2025-01-03
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
آخر الأخبار
2025-01-03
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
0
آخر الأخبار
2025-01-28
فارس سعيد للـ LBCI:إيران لن تقوم بأي عمل لتصطدم مع الادارة الأميركية الجديدة خاصة مع وجود ترامب في البيت الأبيض والترتيب الجديد في المنطقة يتناقض مع كلام الشيخ نعيم قاسم
آخر الأخبار
2025-01-28
فارس سعيد للـ LBCI:إيران لن تقوم بأي عمل لتصطدم مع الادارة الأميركية الجديدة خاصة مع وجود ترامب في البيت الأبيض والترتيب الجديد في المنطقة يتناقض مع كلام الشيخ نعيم قاسم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:22
تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!
منوعات
15:22
تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!
0
منوعات
05:15
بعد استخدامه سنويا للتنبؤ بموعد حلول الطقس الربيعي... تشكيك بصدقية توقعات المرموط "فيل"
منوعات
05:15
بعد استخدامه سنويا للتنبؤ بموعد حلول الطقس الربيعي... تشكيك بصدقية توقعات المرموط "فيل"
0
منوعات
2025-01-31
"أنا المعلم الترند بعلم"... وسام حنا يشوّق المتابعين للبرنامج الرمضاني القادم (فيديو)
منوعات
2025-01-31
"أنا المعلم الترند بعلم"... وسام حنا يشوّق المتابعين للبرنامج الرمضاني القادم (فيديو)
0
منوعات
2025-01-30
في الولايات المتحدة... مستويات التلاميذ الأكاديمية تواصل التراجع بعد جائحة كوفيد-19
منوعات
2025-01-30
في الولايات المتحدة... مستويات التلاميذ الأكاديمية تواصل التراجع بعد جائحة كوفيد-19
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
0
أخبار دولية
2024-11-18
الإتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران
أخبار دولية
2024-11-18
الإتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران
0
آخر الأخبار
2025-01-02
الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة من موقعها عند اطراف بلدة مارون الراس
آخر الأخبار
2025-01-02
الوكالة الوطنية: القوات الاسرائيلية تقوم بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة من موقعها عند اطراف بلدة مارون الراس
0
أخبار لبنان
2025-01-10
الدفاع المدني: انتشال جثامين ٥ شهداء في الخيام
أخبار لبنان
2025-01-10
الدفاع المدني: انتشال جثامين ٥ شهداء في الخيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة بين شروط واشنطن حول عدم تمثيل "حزب الله" والتجاذبات الداخلية حول الحصص
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة بين شروط واشنطن حول عدم تمثيل "حزب الله" والتجاذبات الداخلية حول الحصص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل... والثلوج الى ما دون الـ1000 م
حال الطقس
02:09
منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل... والثلوج الى ما دون الـ1000 م
2
أمن وقضاء
07:34
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
أمن وقضاء
07:34
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
3
آخر الأخبار
17:34
نيويورك تايمز عن مسؤول: إدارة ترمب تدرس إرسال 24 ألف بندقية لإسرائيل احتجزت بأمر من وزير الخارجية السابق
آخر الأخبار
17:34
نيويورك تايمز عن مسؤول: إدارة ترمب تدرس إرسال 24 ألف بندقية لإسرائيل احتجزت بأمر من وزير الخارجية السابق
4
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
5
صحف اليوم
23:56
مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها
صحف اليوم
23:56
مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 1-2-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 1-2-2025
7
أخبار لبنان
05:43
حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان
أخبار لبنان
05:43
حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان
8
أخبار دولية
06:53
"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
06:53
"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More