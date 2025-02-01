الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!

منوعات
2025-02-01 | 15:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!

حققت سيارة مرسيدس ذات تصميم فريد قادها أسطورتا سباقات فورمولا 1 سترلينغ موس وخوان مانويل فانغيو في عام 1955 رقما قياسيا بين سيارات الجائزة الكبرى السبت بعد بيعها في مزاد علني مقابل 51.155 مليون يورو (53.01 مليون دولار).
وباع دار مزادات آر.إم سوثبي السيارة دبليو196 أر شتورملينفاجن (السيارة الإنسيابية)، وهي واحدة من أربعة نماذج كاملة موجودة، بالنيابة عن مسؤولي حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي.

وكان من المتوقع أن يصل سعر السيارة إلى أكثر من 50 مليون يورو، ورغم وصول المزاد بسرعة إلى 40 مليون يورو، فقد هدأت المزايدات قبل أن يصل السعر إلى 46.5 مليون يورو.

ويشمل السعر النهائي علاوة المشتري. ولم يتم الكشف عن اسم المشتري على الفور.

وأغلى سيارة بيعت في مزاد على الإطلاق هي مرسيدس إس.إل.آر أولينهاوت كوبيه الرياضية طراز 1955 والتي حصدت 135 مليون يورو في مايو أيار 2022.

آخر الأخبار

منوعات

سباقات

فورمولا

أسطوري...

سيارة

مرسيدس

الانسيابية

خيالي!

LBCI التالي
بعد استخدامه سنويا للتنبؤ بموعد حلول الطقس الربيعي... تشكيك بصدقية توقعات المرموط "فيل"
"أنا المعلم الترند بعلم"... وسام حنا يشوّق المتابعين للبرنامج الرمضاني القادم (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-11-28

بسعر خيالي... حذاء جودي غارلاند الشهير في فيلم "ذي ويزرد اوف أوز" مطروح للبيع ضمن مزاد

LBCI
منوعات
2024-12-10

بمبلغ خيالي... بيع قطعة نقود ذهبية رومانية نادرة تحمل صورة بروتوس!

LBCI
منوعات
2025-01-20

بيع منزل فيلم "Home Alone" الشهير بسعر قياسي... إليكم المبلغ الصادم!

LBCI
منوعات
2024-12-03

بسعر يفوق التقديرات... بيع رسم أنجزه فيرلان لرامبو خلال مزاد باريسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:05

عهد جديد في غرفة الصحافة في البيت الأبيض مع صانعي المحتوى

LBCI
منوعات
05:15

بعد استخدامه سنويا للتنبؤ بموعد حلول الطقس الربيعي... تشكيك بصدقية توقعات المرموط "فيل"

LBCI
منوعات
2025-01-31

"أنا المعلم الترند بعلم"... وسام حنا يشوّق المتابعين للبرنامج الرمضاني القادم (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-01-30

في الولايات المتحدة... مستويات التلاميذ الأكاديمية تواصل التراجع بعد جائحة كوفيد-19

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 1-2-2025

LBCI
آخر الأخبار
08:34

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يضرم النيران ببعض المنازل في بلدتي رب ثلاثين والعديسة والدخان يتصاعد بشكل متزايد من البلدتين

LBCI
فنّ
05:38

محمد عبده عن وائل كفوري: هذا الصوت جوهرة!

LBCI
أخبار دولية
03:32

تايوان تحظر على الوكالات الحكومية استخدام "ديب سيك" لمخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الحكومة بين شروط واشنطن حول عدم تمثيل "حزب الله" والتجاذبات الداخلية حول الحصص

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل... والثلوج الى ما دون الـ1000 م

LBCI
أمن وقضاء
07:34

العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية

LBCI
أخبار لبنان
11:46

مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين

LBCI
صحف اليوم
23:56

مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها

LBCI
أخبار دولية
06:53

"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:43

حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان

LBCI
أخبار لبنان
06:34

محافظ بيروت يصدر قراراً بتعديل التعرفة الرسمية للشركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات

LBCI
فنّ
05:47

حبيب بو أنطون لوائل كفوري: إنت إنسان مش طبيعي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More