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تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!
منوعات
2025-02-01 | 15:22
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تاريخها في سباقات فورمولا 1 أسطوري... بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر خيالي!
حققت سيارة مرسيدس ذات تصميم فريد قادها أسطورتا سباقات فورمولا 1 سترلينغ موس وخوان مانويل فانغيو في عام 1955 رقما قياسيا بين سيارات الجائزة الكبرى السبت بعد بيعها في مزاد علني مقابل 51.155 مليون يورو (53.01 مليون دولار).
وباع دار مزادات آر.إم سوثبي السيارة دبليو196 أر شتورملينفاجن (السيارة الإنسيابية)، وهي واحدة من أربعة نماذج كاملة موجودة، بالنيابة عن مسؤولي حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي.
وكان من المتوقع أن يصل سعر السيارة إلى أكثر من 50 مليون يورو، ورغم وصول المزاد بسرعة إلى 40 مليون يورو، فقد هدأت المزايدات قبل أن يصل السعر إلى 46.5 مليون يورو.
ويشمل السعر النهائي علاوة المشتري. ولم يتم الكشف عن اسم المشتري على الفور.
وأغلى سيارة بيعت في مزاد على الإطلاق هي مرسيدس إس.إل.آر أولينهاوت كوبيه الرياضية طراز 1955 والتي حصدت 135 مليون يورو في مايو أيار 2022.
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