تدشين أكبر معبد هندوسي في نصف الكرة الجنوبي في جنوب إفريقيا

افتتح أكبر معبد ومركز ثقافي هندوسي في نصف الكرة الجنوبي في جوهانسبرغ الأحد بحضور مصلين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



والديانة الهندوسية هي الأكثر انتشارا لدى الجالية الهندية في جنوب افريقيا علما أن أقل من اثنين في المئة من سكان البلاد من الهندوس.



وحضر حشد من المصلين فجرا للمشاركة في طقوس تكريس المعبد، تقدمهم الكاهن ماهانت سوامي ماهاراج البالغ 92 عاما والذي حضر خصيصا من الهند.



وقبيل التدشين، تقدم عشرات من الرهبان موكبا في جوهانسبرغ السبت، مع فرق موسيقية وراقصين.



وسيقدم المعبد دروسا في الفن والرقص والدين باللغات التي تتحدث بها الجالية الهندوسية في جنوب افريقيا.