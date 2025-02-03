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احتفالا باليوم العالمي للسرطان غدا... الأمير لويس يلتقط صورة عفوية لوالدته الأميرة كيت (صورة)

منوعات
2025-02-03 | 14:31
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احتفالا باليوم العالمي للسرطان غدا... الأمير لويس يلتقط صورة عفوية لوالدته الأميرة كيت (صورة)
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احتفالا باليوم العالمي للسرطان غدا... الأمير لويس يلتقط صورة عفوية لوالدته الأميرة كيت (صورة)

أصدر قصر كنسينغتون في المملكة المتحدة صورة جديدة التقطها الأمير لويس البالغ من العمر ست سنوات لوالدته، الأميرة كيت، في وندسور بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف غداً.

كما تم إصدار صورة ثانية التقطتها الأميرة بنفسها، مع رسالة شخصية منها قالت فيها: "لا تنسوا الاهتمام بكل ما هو أبعد من المرض مع هاشتاغ #اليوم_العالمي_للسرطان".

وقد أكدت الأميرة كيت في مناسبات عديدة أن قضاء الوقت في الطبيعة خلال رحلتها مع مرض السرطان كان له تأثير كبير على صحتها الجسدية والنفسية، وهو ما يظهر بوضوح في الصور التي تم إصدارها.

والجدير بالذكر أن الأميرة كيت حالياً في مرحلة الشفاء التام من المرض.

الصورة التي التقطها الأمير لويس تظهر الأميرة كيت مبتسمة بفرح، ذراعيها ممدودتان خلال نزهة في الغابة في فصل الشتاء. كانت ترتدي قبعة مدببة، وشالاً، ومعطفاً، وقفازات، وجينز رمادي مع جزمة عالية تصل إلى الركبة.

 
 

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اليوم العالمي للسرطان.

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