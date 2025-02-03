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الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي مناسك العمرة... وصوره تجتاح الإنترنت (صور)

منوعات
2025-02-03 | 15:35
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الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي مناسك العمرة... وصوره تجتاح الإنترنت (صور)
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الرئيس السوري أحمد الشرع يؤدي مناسك العمرة... وصوره تجتاح الإنترنت (صور)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات للرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني أثناء أدائهما مناسك العمرة خلال زيارتهما الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار تفاعلاً واسعاً.

تم نشر هذه الصور عبر حسابات الرئاسة السورية، الإعلام السعودي، والإعلام السوري، بالإضافة إلى العديد من النشطاء والصفحات الإخبارية. وقد لاقت هذه اللقطات تفاعلاً كبيراً وحصدت مئات الآلاف من المشاهدات في وقت قياسي بعد نشرها.

كما أعرب العديد من رواد منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، معبرين عن محبتهم للرئيس الشرع، وشكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها وتعاونها.

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