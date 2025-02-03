وفاة "بطلة" إيطالية... أنقذت 3 أطفال من مجزرة خلال الحرب العالمية الثانية

أعلنت السلطات الإيطالية وفاة ميلينا برنابو، الأحد عن 96 عاماً، والتي كانت قد حصلت على أحد أرفع الأوسمة المدنية في بلادها لإنقاذها ثلاثة أطفال من مجزرة نازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحصلت بيرنابو على الميدالية الذهبية للاستحقاق المدني لإنقاذها جيرانها الصغار أثناء مجزرة سانت آنّا دي ستاتسيما في توسكانا في آب 1944 والتي اسفرت عن مقتل 560 شخصا.

وكانت ميلينا برنابو في السادسة عشرة عندما تم احتجازها مع قرويين آخرين في إسطبل أطلق النازيون النار عليه وأشعلوا النيران فيه.

وأصيبت ميلينا بجروح من جرّاء إطلاق النار الألماني، لكنها تمكنت من الفرار من المبنى المحترق مصطحبة معها ماريو (خمس سنوات)، وماورو ولينا (عشر سنوات).

وكان الثلاثة الذين أنقذتهم برنابو حاضرين عندما مُنِحَت جائزة الشجاعة في احتفال أقيم في مدينة لوكا التوسكانية عام 2005.

وأشادت السلطات يومها بشجاعتها باعتبارها مثالاً على "المقاومة الصامتة" لكثر من الإيطاليين في وجه الاحتلال النازي.

وكالة فرانس برس