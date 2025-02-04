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بعد نصف قرن على اكتشافه... عرض الهيكل العظمي الشهير "لوسي" في أوروبا لأول مرة في هذا التاريخ!
منوعات
2025-02-04 | 12:00
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بعد نصف قرن على اكتشافه... عرض الهيكل العظمي الشهير "لوسي" في أوروبا لأول مرة في هذا التاريخ!
ستُعرض عظام القرد الجنوبي الأكثر شهرة "لوسي"، والتي اكتُشفت قبل خمسين عاما في إثيوبيا، في العاصمة التشيكية براغ الصيف المقبل، وذلك في أول مغامرة من نوعها في أوروبا لهذا الهيكل العظمي الذي يعود تاريخه إلى 3,18 ملايين عام.
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الثلاثاء للصحافيين لدى إعلانه عن هذه الإعارة النادرة من المتحف الوطني الإثيوبي "هذه أول مرة ستُعرض فيها (العظام) في القارة العجوز".
وتعود هذه الامتيازات إلى المتحف الوطني في براغ الذي سيعرض الهيكل العظمي للجمهور كجزء من معرض أكبر يُفتتح في 25 آب لمدة شهرين.
وسيكون الهيكل العظمي شبه الكامل لـ"سيلام"، وهو حيوان صغير من نوع القرد الجنوبي توفي في سن الثالثة تقريبا، ويُعتقد أنه عاش قبل "لوسي" بـ100 ألف عام، موجودا أيضا في هذه الرحلة التي ستخضع لحراسة مشددة.
وقد اكتُشف الهيكل عام 2000، بعد ربع قرن من اكتشاف 52 قطعة من عظام "لوسي"، وهو هيكل عظمي أحدث ثورة في البحث العلمي وفي طريقة فهم أسلافنا.
وقالت وزيرة السياحة الإثيوبية سيلاماويت كاسا، التي كانت في العاصمة التشيكية لحضور الإعلان عن الحدث، إن "هذا المعرض التاريخي سيقدم للسياح والباحثين فرصة فريدة لرؤية هذه الحفريات البشرية من قرب".
وكان اسم "لوسي" في الأصل A.L-288-1، وتم تسميتها على اسم أغنية البيتلز "Lucy in the Sky with Diamonds" ("لوسي في السماء مع الماس")، والتي كان يستمع إليها فريق العلماء بعد الاحتفال بالاكتشاف.
هذا الحيوان الذي ربما فارق الحياة في عمر يتراوح بين 11 و13 عاما (وهو ما يُعتبر سن البلوغ لهذا النوع)، ويبلغ طوله 1,10 متر ويزن 29 كيلوغراما، وقد تم الحفاظ على هذا الحيوان ثنائي الأرجل الشبيه بالبشر بنسبة 40 في المئة في غرفة غير مفتوحة للجمهور في قلب العاصمة أديس أبابا.
ورغم أن المتحف يتلقى طلبات عدة لدراسته، فإن الهيكل العظمي لا يغادر إثيوبيا إلا مع استثناءات نادرة، إذ قام بجولة في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2013.
لطالما وُصفت لوسي بأنها "جدة البشرية"، وتُعتبر اليوم بمثابة خالة أو ابنة عم، حيث أن نسبها المباشر إلى البشر محل نزاع.
وقد أدت العديد من الاكتشافات منذ ذلك الحين إلى إعادة خلط الأوراق، في إثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا وأيضا في تشاد.
كما أن توماي، الذي يصنفه بعض علماء الحفريات على أنه أول ممثل للسلالة البشرية وعمره 7 ملايين سنة، أو أردي، بعمر 4,5 ملايين سنة، قد انضما إلى "لوسي" في مجموعة الحيوانات الرئيسية من حقبة ما قبل التاريخ.
المصدر: فرانس برس
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