بيل غيتس يتحدث للمرة الأولى عن علاقته الرومانسية الجديدة: "نحن نستمتع"

تحدث الملياردير بيل غيتس عن العلاقة الرومانسية الجديدة التي تجمعه بحبيبته باولا هيرد.



وخلال ظهوره في برنامج “Today Show”، قال غيتس: "أنا محظوظ لأن لدي حبيبة جادة تدعى باولا"، مضيفاً: "نحن نستمتع".



وتداول رواد مواقع التواصل خبر ارتباط غيتس وهيرد في عام 2023، أي بعد حوالي 4 سنوات من وفاة زوج هيرد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل مارك هيرد، وبعد عامين من طلاق غيتس من زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس.



وجاء ظهور غيتس في البرنامج بعد أيام من نشر صحيفة التايمز اللندنية مقابلة معه وصف فيها طلاقه بأنه "الخطأ الذي ندم عليه بشدة".